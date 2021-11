Apfelstrudel met speculaas (voor Sinterklaas!)

Liefhebbers van apfelstrudel spits jullie oren: dit is apfelstrudel 2.0. Door speculaaskruimels aan de vulling met appel toe te voegen wordt het gebak simpelweg nóg lekkerder (ja, het kan echt). Perfect voor op sinterklaasavond.

Dit recept voor apfelstrudel met speculaas leerden we kennen dankzij de Vlaamse Jeroen Meus in zijn programma Dagelijkse Kost. Wij serveren het gebak hier met een bol speculaasijs. Want waarom ook niet?

Dit heb je nodig:

1 flinke klont boter

1 appel (bv. jonagold) , geschild en in stukjes

1 eetlepel bruine suiker

1 vanillestokje (of 8 gram vanillesuiker)

1 snuf speculaaskruiden

1 vel bladerdeeg (ong. 25 X 35 cm, kant-en-klaar)

50 gram speculaas (+ extra)

1 eidooier, geklutst met een beetje lauw water

Poedersuiker

Extra:

4 bollen speculaasijs

Zo maak je apfelstrudel met speculaas

Verhit de pan met de klont boter op medium vuur, tot de boter lichtjes bruin kleurt. Bak er de appeltjes in aan. Laat even bakken en voeg de inhoud van het vanillestokje, een snuf speculaaskruiden en de bruine suiker toe.

Draai het vuur laag en laat bakken tot de vulling een beetje is uitgedroogd. Blijf tussendoor goed roeren. Zet het vuur uit en zeef het vocht uit de appeltjes. Laat afkoelen.

Verwarm de oven (met daarin een bakplaat, zodat deze mee opwarmt) voor op 175°C.

Rol je vel bladerdeeg uit op bakpapier. Zorg dat de langste zijdes verticaal komen te liggen. Verdeel de lap deeg (denkbeeldig) in drie gelijke ‘kolommen’. Schep de speculaaskruimels op de middenste ‘kolom’ bladerdeeg en verdeel gelijkmatig over de hele lengte.

Lepel de uitgelekte appeltjes bovenop de speculaaskruimels.

Maak met een scherp mes diagonale insnijdingen in de linkse en rechtse ‘kolommen’, in een visgraatmotief. Maak een snee om de 2 à 3 centimeter. Ter info: wij maakten ongeveer 10 sneetjes. Besmeer de ingesneden stukken bladerdeeg met een dun laagje van het geklutste eigeel.

Vlecht nu de flapjes bladerdeeg over de appelvulling heen: eerst een van flapje links, daarover een flap van rechts, enzovoort. Pak zo de hele vulling van appel en speculaas in.