De Week Zonder Vlees: 7 toffe vega(n)recepten waar je trek van krijgt

Tijdens de nationale Week Zonder Vlees (vandaag tot en met zondag) vinden allerlei acties plaats om vegetarische voeding in de kijker te zetten. Want dat vaker plantaardig eten absoluut geen kwaad kan , staat inmiddels wel buiten kijf.

Niet alleen is de positieve impact op de wereld gigantisch, de juiste recepten zijn ook nog eens minstens even lekker. Zo vinden velen althans. Kijk maar naar deze zeven toffe veganrecepten die Culy bedacht. Wedden dat je spontaan trek krijgt?

Dit zijn de recepten voor je Week Zonder Vlees

Vegan gyoza

Gyoza, wij zijn er dol op. Het handige aan gyoza is dat je ze kunt vullen met alles wat je maar wil, dus waarom geen vegan versie? De vulling die we hier maken bestaat uit oesterzwam (hallo umami!), crispy chili-olie, pinda en gember. Jááá jongens, probeer dat maar eens te weerstaan.

Naar recept: vegan gyoza met oesterzwam, pinda’s en chili-olie

Taco’s met pulled jackfruit en chipotle

Wat is die jackfruit toch een handig ingrediënt. Pulled jackfruit heeft namelijk qua textuur én qua uiterlijk ontzettend veel weg van pulled pork. Zonder dat er een flintertje vlees aan te pas komt. Jackfruit smaakt eigenlijk naar niks en gedijt daardoor het beste bij een stevige marinade. Die maken we van chipotle. Heerlijk met deze taco’s.

Naar recept: Culy Homemade: taco’s met pulled jackfruit en chipotle

Smullen van een ‘hot dog’

Vegan hotdog (met de Beyond Sausage)

Met de vegan Beyond Sausage bedachten we een vegan hotdog met mosterdmayo, zuurkool, ingelegde mosterdzaadjes en gebakken uitjes. Dit is feest.

Naar recept: vegan hotdog (met de Beyond Sausage)

Indiase samosa’s met groene erwten en aardappel

Je gelooft het bijna niet, maar deze Indiase samosa’s zijn 100 procent vegan. Al vergeet je dat helemaal wanneer je de eerste hap neemt, door die oorverdovend lekkere smaak.

Naar recept: Traditionele Indiase samosa’s met groene erwten en aardappel

Vega(n) ramen met miso, pompoen en tofu

Het water liep ons in de mond toen we dachten aan deze heerlijke vega(n) ramen met miso, pompoen en tofu. En wat blijkt? Hij is nog lekkerder dan we vermoedden. Een volle smaakbom die elke ramen-lover zal kunnen bekoren. En: het is nog gezond ook.

Naar recept: heerlijke vega(n) ramen met miso, pompoen en tofu

Zwarte bonen in de Week Zonder Vlees

Knapperige tostadas met zwarte bonen (refried beans)

Deze vega tostadas met zwarte bonen zijn echt nog vele malen lekkerder dan ze eruit zien. Dat komt met name door die zwarte bonen, die met heerlijke smaakmakers worden gebakken, daarna gepureerd en dan opnieuw gebakken. Refried beans noemen ze dat ook wel. Echt de moeite waard. Wil je dit gerecht vegan maken, vervang de zure room dan door vegan room, bijvoorbeeld sojaroom.

Naar recept: knapperige tostadas met zwarte bonen (refried beans)

Risotto met bier, paddenstoelen & pindakruim

Heb je weleens risotto met bier gemaakt? Echt doen, want wat met wijn kan, kan dus ook met bier. Het geeft een volle, rijke smaak aan de risotto. Heerlijk in combinatie met paddenstoelen, edelgist en pindakruim.

Naar recept: risotto met bier, paddenstoelen & pindakruim