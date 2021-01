Zalige shakshuka toast met hummus

Al het goede van shakshuka, maar dan op een lekker stuk toast: dat klinkt toch als een droom van een lunch/ontbijtje? Dromen komen wel degelijk uit, hier is een ontzettend makkelijk en heerlijk recept voor shakshuka toast met hummus.

Ingrediënten Voor 2 personen: 2 dikke plakken goed brood (liefst zuurdesem)

4 eetlepels hummus

2 eieren

1 grote, rijpe vleestomaat

1/2 theelepel ras el hanout

Handje verse koriander, fijngehakt

Zwarte sesamzaadjes

Snufje gedroogde chili

Zout & peper

Optioneel: feta, verkruimeld

In Nederland eten we shakshuka stiekem vaak als avondeten, terwijl het van origine eigenlijk een ontbijtrecept is. Met deze shakshuka toast gaan we dan ook weer een beetje terug naar de roots van dit lekkere eiergerecht. Toast, hummus, gebakken tomaat en een spiegelei: lekkerder wordt het bijna niet!

Shakshuka toast met hummus

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snijd de vleestomaat in 4 dikke plakken. Bestrooi ze aan beide kanten met wat zout, peper en ras el hanout. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in ongeveer 10 minuten zacht en sappig in de oven.

Rooster het brood goudbruin.

Besmeer de toast met de hummus. Leg op elke snee toast 2 plakjes tomaat.

Bak de eieren in een kleine koekenpan met een beetje olie of boter tot het eiwit mooi is gestold. Schep de eieren bovenop de shakshuka toast.

Bestrooi met de zwarte sesamzaadjes en peper en zout. Voeg nog een snufje gedroogde chili toe voor de kleur en smaak. Bestrooi met de gehakte koriander (en eventueel nog wat verkruimelde feta).