Winterse cocktail met sinaasappel brûlée

Dit is een heerlijke winterse cocktail voor de koude avonden op basis van appelcider, bourbon en amaretto. Extra leuk: met een schijfje sinaasappel brûlée erbovenop wordt het nog een plaatje ook.

Ingrediënten Voor 2 cocktails: Voor de sinaasappel brûlée: 2 dunne schijfjes sinaasappel

2 theelepels suiker Voor de suikerrand: 2 eetlepels suiker

1 theelepel kaneel

Snufje zout Voor de winterse cocktail: 360 ml appelcider

120 ml sinaasappelsap

90 ml bourbon

45 ml amaretto

4 à 6 drupjes angostura bitters

Wat ijsblokjes

Zo maak je deze winterse cocktail

Maak eerst de sinaasappel brûlée. Besprenkel daarvoor de schijfjes sinaasappel met de suiker. Leg ze op de kant van de suiker in een koekenpan, op medium vuur.

Na een paar minuutjes zie je dat de suiker eromheen gaat bubbelen en bruin wordt. Zodra de sinaasappels beginnen te karameliseren, haal je ze uit de pan.

Meng voor de suikerrand de suiker met de kaneel en het zout en leg op een bordje. Bevochtig de rand van elk glas met wat sinaasappelsap of cider (als het goed is, ligt er nog wat sap op je snijplank waarop je net de sinaasappel in schijfjes hebt gesneden, dat kun je ook gebruiken). Rol de glazen daarna met de randen door het suikermengsel.

Meng de overige ingrediënten voor de winterse cocktail in een cocktailshaker, inclusief het ijs. Schud goed en verdeel het daarna over de glazen. Leg op elk glas een schijfje gekarameliseerde sinaasappel.

