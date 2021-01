Winter-panzanella met rode biet, zoete aardappel en venkel

Winterse panzanella: een heerlijke gezonde maaltijdsalade

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Maak de marinade door alle ingrediënten in een kommetje te roeren.

Verdeel de zoete aardappel, bietjes, spruitjes en venkel over de bakplaat en schenk er de marinade over. Schep door elkaar en zet gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven. Prik even in de groenten om te testen of ze gaar zijn. Zo niet, zet dan nog wat langer in de oven.

Maak ondertussen de croutons. Verwarm hiervoor een scheut olijfolie samen met de geperste knoflook en de rode ui in een pan. Hussel er de blokjes zuurdesembrood doorheen en bak krokant. Laat afkoelen.

Haal de groenten uit de oven en schep de stukjes brood er doorheen. Laat minstens een halfuurtje staan zodat het brood het vocht van de groenten goed kan opnemen.

Bedek elk bord met een laagje verse spinazie. Verdeel de groenten met het brood over de vier borden. Werk de salade af met een handje geroosterde noten of pitten en eventueel met nog wat grof zeezout.

Bekijk hier alle recepten.