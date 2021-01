Stamppot met pastinaak, waterkers en kerrieballetjes

Ingrediënten

Voor 4 personen:

1 kilo kruimige aardappels, in gelijke stukken

400 gram pastinaak, geschild en in gelijke stukken

500 gram gehakt

75 gram waterkers

1 kleine ui, fijngehakt

250 ml kookroom

1 eetlepel kerrie

1 theelepel kurkuma

Zout & peper

Olijfolie

Stamppot met pastinaak en kerrieballetjes

Zet een grote pan met kokend water op het vuur. Voeg wat zout toe. Kook de aardappels en pastinaken in ongeveer 20 minuten gaar.

Meng ondertussen het gehakt met de ui, flink wat peper en een goede snuf zout. Rol er balletjes van ter grootte van een bitterbal.

Giet een plensje olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur en bak de balletjes rondom bruin, in ongeveer 5 minuten. Voeg de kerrie en kurkuma toe, giet er een flinke scheut van de room bij (houd eventueel nog wat achter voor de stamppot). Laat 5 minuten zachtjes pruttelen tot de gehaktballetjes gaar zijn en de saus ietwat is ingedikt.

Giet de aardappels en pastinaken af en stamp ze tot een puree. Voeg eventueel nog wat van de room toe voor een extra smeuïge stamppot. Hak de waterkers grof en roer door de warme puree. Proef en breng op smaak met peper en zout.

Serveer de stamppot met de kerrieballetjes en een flinke schep van de saus.