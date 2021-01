Dit lekkere bijgerecht van spinazie met pijnboompitten en rozijnen is een klassieker van Nigella Lawson, met een kleine Midden-Oosterse Ottolenghi-twist aan door de uien eerst kort te stoven met wat komijn.

Bijna iedereen houdt van spinazie. Met dit recept maak je ‘m nét even anders dan anders klaar. De rozijnen geven een zoetje, de pijnboompitten zorgen voor crunch en de uien zijn een heerlijke smaakmaker.

Serveer deze spinazie met pijnboompitten en rozijnen als bijgerecht bij couscous, een stukje vlees of een tafel vol mezzes.

Spinazie met pijnboompitten en rozijnen

Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan tot ze goudbruin zijn.

Snijd de ui in dunne ringetjes. Laat ze in de koekenpan op laag vuur uiterst langzaam stoven in olijfolie, tot ze helemaal zacht en goudkleurig zijn geworden. Dit moet je echt even de tijd geven: een minuut of tien. Het zal het waard zijn. Doe dan de komijn erbij en laat nog kort meebakken.

Was de spinazie en doe die steeds in etappes bij de uien in de pan. Schep goed door zodat ‘ie kan slinken.

Strooi de pijnboompitten en rozijnen over de spinazie, schep nog even door en klaar ben je.

