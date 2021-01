Noodles met gamba’s, sugar snaps en koriander

Noodles met gamba’s

Week de paddenstoelen in een kom ruim warm water. Maak de marinade door de ingrediënten (behalve de gamba’s) met elkaar te mengen. Proef of het voldoende op smaak is en voeg de gamba’s toe. Schep goed om en laat even staan.

Zet een pan water op het vuur en breng aan de kook. Kook hierin de sugar snaps en aspergetips met een flinke snuf zout. Giet na anderhalve minuut af en spoel af onder koud water. Laat uitlekken.

Vul de schoongemaakte pan weer met ruim water en breng aan de kook. Kook de noodles volgens de verpakking. Hak de koriander fijn en snijd de bosui in ringen. Giet de paddenstoelen af, maar bewaar het vocht. Snijd ze in plakjes en zet een wok op hoog vuur. Verhit hierin een scheut plantaardige olie en voeg de sugar snaps en aspergetips toe. Bak kort en voeg nu ook vier eetlepels van het paddenstoelen vocht toe.

Voeg na twee minuten ook de sojasaus, sesamolie, knoflook, gember en de paddenstoelen toe. Voeg ook de gamba’s toe en bak op hoog vuur totdat ze bijna gaar zijn. Giet de noodles af en doe deze ook in de wok, samen met de helft van de koriander en bosui. Schep goed om en meng alles met elkaar. Dit lukt het beste met een tang, zodat de noodles goed worden bedekt met de smaakmakers.

Proef en breng eventueel extra op smaak met sesamolie, sojasaus, peper of zout. Serveer met de overgebleven koriander en bosui, seroendeng, eventueel je favoriete hot sauce en een partje limoen. Lekker met een zoetzure komkommersalade.

Bekijk hier alle recepten.