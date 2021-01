Makkelijke pestobroodjes voor bij de borrel

Deze mini pestobroodjes zijn het ideale borrelhapje. Makkelijk te maken, snel klaar en lekker warm en hartig. Serveer ze bij een wijntje of biertje.

Ingrediënten Voor ongeveer 20 broodjes: Bladerdeeg op rol (ongeveer 40 bij 24 cm)

1 ei

20 gram pijnboompitten

Flinke bos basilicum

1 teen knoflook

1 dl olijfolie

50 gram Parmezaanse kaas, geraspt

Peper & zout

Maak de pesto naar je eigen smaak en voeg bijvoorbeeld extra veel knoflook of Parmezaanse kaas toe. Dan worden je pestobroodjes nóg lekkerder. Ja, je kunt pesto uit een potje gebruiken, maar dat is natuurlijk wel stukken minder lekker.

Je kunt deze pestobroodjes zo groot of zo klein maken als je wilt. Wij verdeelden het deeg in 20 kleine broodjes, maar je kunt natuurlijk ook 10 grotere broodjes maken. Ook lekker als ontbijtje of snack.

Maak eerst de pesto

Dat gaat het beste in een vijzel, maar het kan ook in de keukenmachine of een grotere hakmolen. Vijzel de pijnboompitjes, rasp de teen knoflook erboven en voeg de in stukjes gescheurde blaadjes basilicum toe. Vijzel tot je een groen papje hebt.

Voeg de olijfolie langzaam toe en blijf roeren tot de pesto een gelijke textuur heeft. Voeg dan naar smaak de Parmezaanse kaas toe en zout en peper. Goed proeven of het naar wens is!

Zo maak je deze pestobroodjes

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Leg de lap bladerdeeg voor je met de lange kant naar je toe. Bestrijk de hele lap deeg met de pesto (een spatel is daar heel fijn voor). Ook in de hoekjes. Strooi er naar smaak nog lekker wat extra Parmezaanse kaas overheen en rol de lap deeg op tot een boomstammetje. Begin aan de korte kant, zodat je een korte rol hebt.

Tip: leg de rol 10 minuten in de vriezer, dan kun je er daarna makkelijker plakjes van snijden.

Zet twee bakplaten klaar en bekleed ze met bakpapier. Snijd de rol deeg in plakjes van een centimeter breed. Tenzij je grotere broodjes wil natuurlijk.

Leg ze met flink wat ruimte ertussen op de bakplaten. Klop een eitje los met een klein scheutje water en bestrijk de pestobroodjes met het losgeklopte ei. Zet ze ongeveer 15 minuten in de hete oven, tot ze goudbruin zijn.