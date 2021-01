Luchtige cakejes met kaneelsuiker en speculaaskruiden

Deze cakejes zijn heerlijk licht en fluffy, maar het allerlekkerste is de coating van kaneelsuiker die ze krijgen yum!

Zo maak je deze cakejes met kaneelsuiker

Zorg allereerst dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Verwarm de oven alvast voor op 175 graden.

Maak dan de beurre noisette. Gebruik daarvoor deze foolproof methode voor het maken van beurre noisette.

Giet de beurre noisette in een kommetje en laat helemaal afkoelen, tot kamertemperatuur.

Zet een muffinplaat klaar en vet die in met wat boter.

Meng in een grote kom de bloem met het bakpoeder, zout, speculaaskruiden en sinaasappelrasp. Zet opzij.

Als de beurre noisette is afgekoeld, meng je die met 65 gram suiker en een ei. Klop het mengsel helemaal luchtig op met een mixer, gedurende vijf minuten.

Voeg daarna om en om de droge ingrediënten en de melk toe aan het mengsel, tot je een even beslag hebt.

Verdeel het beslag over de muffinplaat en zet die gedurende 20 tot 25 minuten in de oven. Zodra ze goudbruin en gaar zijn, haal je de plaat uit de oven. Met behulp van een mes kun je de cakejes uit de vorm wippen.

Jasje van kaneelsuiker

Nu gaan we de cakejes een coating van kaneelsuiker geven. Meng daarvoor de kaneel en de suiker in een kom. Doe de gesmolten boter in een ander kommetje.

Haal de luchtige cakejes eerst helemaal door de boter en rol ze dan door de kaneelsuiker. Serveer ze als ze nog warm zijn.

