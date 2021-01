Kokoskoekjes met dulce de leche en pure chocolade

Ingrediënten

Voor 6 tot 8 koekjes:

1 blikje gecondenseerde kokosmelk

115 gram roomboter op kamertemperatuur

200 gram kristalsuiker

2 middelgrote eieren

1/2 theelepel vanille-extract

225 gram bloem (+ extra voor het uitrollen)

1/2 theelepel bakpoeder

1/4 theelepel zout

Kokosrasp

100 gram pure chocolade in kleine stukjes

Twee ronde uitsteekvormpjes (eventueel met karteltjes) met een doorsnee van ongeveer 8 en 4 centimeter

Deegroller

De dulce de leche in dit recept maak je van gezoete gecondenseerde kokosmelk. Deze is verkrijgbaar bij Albert Heijn (bij de ‘normale’ gecondenseerde melk, bij de Aziatische producten). Kan je het niet vinden? Gebruik dan in plaats daarvan gewone gecondenseerde melk.

Voor de dulce de leche

Begin het liefst een dag van tevoren met het maken van de dulce de leche. Pel het label van het blikje gecondenseerde kokosmelk en leg in een (het liefst hoge, smalle) pan. Giet er kokend water bij totdat het blikje ten minste vijf centimeter onder water ligt.

Breng het water aan de kook en kook gedurende tweeënhalf uur. Zorg ervoor dat het blikje continu onder water blijft staan, anders bestaat de kans dat het blikje ontploft. Houd het dus goed in de gaten!

Laat vervolgens het blikje in het water afkoelen en bewaar tot je het weer nodig hebt.

Tip: heb je geen zin of tijd om dulce de leche te maken? Gebruik dan kant-en-klare dulce de leche of karamelsaus.

De kokoskoekjes

Klop de boter luchtig met de suiker. Voeg het eerste ei en het vanille-extract toe, en meng goed. Meng in een andere kom de bloem met het zout en het bakpoeder.

Zeef de bloem boven het botermengsel en spatel erdoor. Mix nog kort zodat alles goed gemengd is. Stort het deeg op een ruim stuk vershoudfolie en duw met je handen tot een compacte schijf. Verpak in de folie en laat ten minste twee uur rusten in de koelkast.

Verwarm je oven voor op 165 graden. Bestuif je werkblad met bloem en leg hierop het deeg (zonder folie). Strooi bloem op de bovenkant van het deeg en je deegroller. Rol het deeg uit tot een plak van net geen centimeter dik.

Bekleed een bakblik met bakpapier (of twee, als je die hebt). Steek rondjes met de grote steker uit het deeg. Rol het resterende deeg uit en steek ook daar weer rondjes uit. Ga zo door tot het deeg op is. Leg een deel van de plakjes deeg voorzichtig op het bakpapier en laat een halfuur koelen in de koelkast (of een kwartier in de vriezer).

Bak de eerste lading koekjes in 20-25 minuten goudbruin en laat afkoelen. Leg de resterende deegrondjes op een (schoon) met bakpapier bekleed bakblik en steek hier met het kleine vormpje rondjes uit het midden. Laat ook deze weer rusten in de koelkast of vriezer.

Bak de tweede lading koekjes 15-20 minuten, totdat ze bijna klaar zijn. Kluts ondertussen het laatste ei met een scheutje water los, en bestrijk er de koekjes mee. Besprenkel met kokosrasp en bak nog ongeveer vijf minuten tot de koekjes mooi bruin zijn. Laat afkoelen.

Smelt 75 gram van de chocolade in een pannetje op laag vuur. Zet het vuur uit en voeg de resterende chocolade toe. Roer totdat alle chocolade is gesmolten en doe in een spuitzakje. Trek met een losse pols streepjes chocolade over de koekringen.

Besmeer de kokoskoekjes zonder gat met de dulce de leche. Top met de ringen met de chocolade en laat rusten tot de chocolade opgedroogd is. Enjoy!

