Het makkelijkste bladerdeeg-fruittaartje ooit

Dit is het makkelijkste bladerdeeg fruittaartje dat je ooit gaat maken. In een halfuurtje klaar om op tafel te zetten! En alle ingrediënten komen uit de vriezer of voorraadkast.

Ingrediënten

Voor 1 taartje:

2 plakjes bladerdeeg (diepvries)

Handvol rood fruit (diepvries)

Poedersuiker, naar smaak

1 theelepel maizena

Optioneel: vanille-extract

1 theelepel melk

1 volle theelepel bruine suiker

Soms heb je gewoon zin in taart of gebak, zonder dat je daarvoor meteen een hele schaal brownies of een enorme taart voor tig personen wilt hoeven bakken. Dit recept is dan perfect: je maakt er een heerlijk bladerdeeg fruittaartje mee, geschikt voor 1 persoon!

Zo maak je dit bladerdeeg fruittaartje

Verhit de oven op 200 graden.

Haal de 2 plakjes bladerdeeg uit de diepvries en laat ontdooien. Steek uit één plakje een rondje met een glas of kooksteker, zodat er een dikke rand overblijft. Probeer deze intact te houden! Het rondje deeg kun je voor een ander gebakje gebruiken of weggooien, de rand bladerdeeg gebruik je voor dit recept. Leg de rand op het andere plakje bladerdeeg zodat je één plak hebt met een mooie dikke rand.

Meng een handvol rood fruit uit de diepvries met poedersuiker (hoeveelheid naar smaak) en 1 theelepel maizena. Je kunt ook een beetje vanille-extract toevoegen voor extra smaak. Roer goed om. De maizena gaat straks zorgen dat het vocht uit het fruit een beetje dikker wordt.

Schep het fruit in het midden van het bladerdeeg, binnen de randjes. Bestrijk de randen vervolgens met wat melk (een siliconen kwastje is hier handig voor, gebruik anders voorzichtig je vingers) en bestrooi de rand daarna met bruine suiker.

Bak ongeveer 20 minuten in de oven op 200 graden. Check daarna of het bladerdeeg mooi gerezen is en goudbruin is gekleurd. Zo niet, bak dan nog een paar minuutjes langer.