Je zou dit kunnen zien als een #fitgirl recept. Maar het is vooral extreem lekker! Een hartige omelet met spinazie en feta. Voeg daar een beetje peterselie aan toe voor extra smaak. Dit recept leent zich ideaal als lunchgerecht of als maaltje dat je net voor of na het sporten kunt nuttigen.

Voor 1 persoon:

Waarom zijn eieren nou eigenlijk zo goed voor je lichaam? Ze bevatten de nodige vitaminen, zoals B12 en D. Eiwitten helpen je spieren met herstellen en bevorderen de spiergroei na het verrichten van sportactiviteiten. Een gezonde eiwitinname ligt bij 0,8 gram eitwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dus bij een lichaamsgewicht van 65 kilogram eet je het beste 52 gram aan eiwit.

In dit recept zit ook nog de groene vitaminebom spinazie verwerkt. Na het eten van deze hartige omelet komt vast de Popeye in je naar boven!

Hartige omelet met spinazie en feta

Doe 100 gram spinazie in een kom en giet er kokend water overheen. Laat een minuutje staan en giet dan af in een vergiet of zeef. Druk al het water uit de spinazie (let op: er komt véél water uit). Hoe droger, hoe beter.

Leg dan het bolletje droge spinazie op een snijplank en hak fijn. Hak de peterselie ook meteen fijn.

Kluts de eieren (of alleen de eiwitten, als je wilt) los met de peterselie en spinazie. Kruid met peper en zout (matig met het zout, want de feta is ook al zout van smaak).

Verhit wat olie in een koekenpan met anti-aanbaklaag op medium vuur. Bak de omelet ongeveer 3 minuten totdat de onderkant goudbruin is. Verkruimel de feta over het midden van de omelet en vouw de omelet dan driedubbel. Bak nog een minuutje door en serveer de hartige omelet direct.

