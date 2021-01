Groene gazpacho met avocado, komkommer, appel & ricotta

Voor 4 personen:

Los van de warme zomerdagen, is dit recept getest op een iets minder hete dag. En weet je wat? Zelfs toen smaakte het fantastisch.

Zo maak je de groene gazpacho met ricotta & croutons

Doe alle ingrediënten voor de gazpacho in een blender en mix tot een gladde soep. Heb je geen blender? Neem dan een grote pan en mix met een staafmixer.

Proef en voeg naar smaak extra zout en peper toe. Als je de gazpacho te dik vindt (iets dikte mag de soep wel hebben), kan je extra scheutjes bouillon en/of appelazijn toevoegen. Beslis dit op basis van wat je in de smaak mist: een extra zuurtje of juist nog wat extra zout.

Giet in een kom, dek af en zet in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 graden en bedek een bakplaat met bakpapier.

Scheur of snijd het brood in stukjes en leg ze op de bakplaat. Besprenkel met een scheut olijfolie en bak het brood in de oven tot het een mooie kleur krijgt (zo’n 15 minuten)

Laat de toastjes afkoelen en uitlekken.

Serveer de koude gazpacho in een soepkom en werk af met wat extra basilicum, een paar theelepeltjes ricotta en een paar stukjes croutons.

Bekijk hier alle recepten.