Goudgele bapao’s met Aziatische smaakmakers

Deze gestoomde bapao’s zijn superleuk om een keertje zelf te maken. Vanwege hun mooie goudgele kleur zijn ze lekker feestelijk.

Ingrediënten Voor 12 stuks: 300 gram pulled oats of vega gehakt

Stuk gember van 5 centimeter, geschild

2 tenen knoflook

1 kleine ui, fijngehakt

1 eetlepel sojasaus

2 eetlepels oestersaus

2 eetlepels rijstazijn

1/2 theelepel suiker

2 theelepels sesamolie

2 eetlepels kurkuma

4 bosuitjes, in dunne ringetjes

15 gram koriander

Zonnebloemolie Voor het deeg: 1 blik light kokosmelk (400 ml)

500 gram zelfrijzend bakmeel + extra

Snuf zout

Sesamzaadjes

Tip: heb je na het vouwen van de broodjes nog wat van het gehaktmengsel over? Dat is ook heel lekker als topping op instant ramen, door de nasi of op een portie noodles.

Vega bapao’s

Hak de steeltjes van de koriander fijn. Bak de ui, knoflook, gember, de witte delen van de bosui en de koriandersteeltjes in een beetje olie in een pan op laag vuur een minuut of 5, tot ze zacht zijn. Doe de pulled oats of het plantaardige gehakt erbij en laat 4 minuten meebakken.

Voeg de sojasaus, oestersaus, rijstazijn en suiker toe aan het mengsel, roer even door en laat nog een minuutje bakken. Schep het mengsel daarna in een kom, meng de sesamolie erdoorheen en laat afkoelen.

Maak ondertussen het deeg voor de gestoomde broodjes. Meng daarvoor het zelfrijzend bakmeel, kokosmelk, een snuf zout en de kurkuma (voor de goudgele kleur) kort in een keukenmachine of met een mixer.

Strooi wat zelfrijzend bakmeel op een schoon aanrechtblad en op je handen en rol het deeg tot een lange worst. Verdeel het in 12 stukken, rol daar balletjes van en maak die plat met je handen.

Schep op elk deeghoopje een flinke eetlepel van het gehaktmengsel. Vouw de zijkanten van het deeg over de vulling heen, waarbij je de randjes samenknijpt. Draai de broodjes om en leg ze in een stoommandje bekleed met bakpapier. Bestrooi ze met de sesamzaadjes.

Zet het stoommandje op een grote pan of wok met kokend water en stoom de bapao’s in ongeveer 12 minuten gaar. Dien ze meteen op (je moet ze echt lekker warm eten) met de rest van de bosui en de koriander eroverheen gestrooid.

Ook lekker met een dipsaus, bijvoorbeeld chilisaus.