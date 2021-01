Gezonde vispakketjes met zalm en Mediterrane groenten

Heb jij ook altijd behoefte aan gezonde recepten die lekker en simpel zijn? Deze gezonde vispakketjes met zalm zijn een typisch voorbeeld van zo’n recept. Al eeuwenoud, maar daarom niet minder fijn om in je repertoire te hebben.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

2 stukjes zalm

1 kleine courgette, in halve maantjes

Twee flinke handen (gekleurde) kerstomaten

200 gram krieltjes, in de schil

1 rode ui, in halve ringen

1 teen knoflook, in dunne schijfjes

1/2 citroen, in schijfjes

Paar takjes verse oregano

Olijfolie

Zout & peper

Twee vellen bakpapier

Met onderstaand recept gaan we op de Mediterrane toer met lekker veel kerstomaten, courgette en krieltjes in de schil. In plaats van zalm zou je ook een mooi stukje witvis kunnen gebruiken.

Tip: deze vispakketjes zijn nog makkelijker te vouwen van aluminiumfolie, maar bakpapier is nét even wat beter voor het milieu, bovendien staat het lekker rustiek.

Gezonde vispakketjes met zalm

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Prik de krieltjes rondom in, leg ze op een bord en stoom ze 2 minuten voor in de magnetron. Halveer ze daarna (afhankelijk van hoe groot ze zijn).

Vouw een vel bakpapier dubbel. Leg op één helft de plakjes courgette, ui en knoflook. Leg de zalm erbovenop en verdeel de tomaten en aardappeltjes eromheen.

Leg twee plakjes citroen bovenop de vis en besprenkel met een lekkere plens olijfolie. Kruid goed met peper en zout en leg een takje oregano op de vis.

Vouw het papier goed dicht, tot je een gesloten pakketje hebt. Bind eventueel extra dicht met een stukje keukentouw. Leg de vispakketjes in een ovenschaal en bak ze in 20 tot 25 minuten gaar in de oven.

Scheur de vispakketjes open en serveer ze warm.

Bekijk hier alle recepten.