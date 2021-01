Gebakken havermout uit de oven met pindakaas en kaneel

Gebakken havermout is een heerlijk winters ontbijt. Komt ‘t net uit de oven, dan heeft het iets van een warme cake, maar dan – dankzij de havermoutvlokken – nét wat voedzamer.

Ingrediënten

Voor 6 personen

3 rijpe bananen

1 ei

3 eetlepels pindakaas

3 eetlepels bastardsuiker

1 theelepel vanillesuiker

½ theelepel zout

1 theelepel bakpoeder

½ theelepel kaneel

4 eetlepels koekkruiden

2 eetlepels cacaopoeder

½ liter plantaardige melk

300 gram havervlokken

Extra

2 eetlepels pindakaas als topping

Kokosolie om de ovenschaal mee in te vetten

(Plantaardige) Yoghurt of (plantaardige) melk voor erbij (optioneel)

Een extra voordeel van gebakken havermout is dat je ‘t drie dagen lang kunt bewaren in de koelkast. Ideaal dus om op zondagavond een grotere portie te maken en op maandag, dinsdag en woensdag geen seconde meer te hoeven nadenken over wat je zult ontbijten.

Het enige wat je dan hoeft te doen is het uit te scheppen, er een lepel yoghurt (of wat melk) bij de te serveren en klaar is kees.