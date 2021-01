Caprese van puntpaprika’s met Burrata

Maaltijd voor 2 personen of als borrelhap voor 6 personen:

Het belangrijkste bij dit recept is dat je de paprika’s low & slow laat stoven. Duurt ongeveer 3o minuutjes. Verder ben je zó klaar: het is simpel, lekker en je hebt er weinig ingrediënten voor nodig. Dit is trouwens ook heerlijk bij de borrel. Maak dan een stapeltje toast en leg de puntpaprika’s en de Burrata op een grote plank. Zo kan iedereen zelf zijn bruschetta samenstellen.

Zo maak je deze Caprese van puntpaprika’s

Snijd de paprika’s in stukjes. Het mogen lange repen zijn, maar ook grotere stukjes. Net wat je lekker vindt.

Verhit een grote koekenpan op medium tot laag vuur en voeg een scheut olijfolie toe. Doe de puntpaprika’s in de pan en voeg ook de knoflook toe. Laat ongeveer 30 minuten langzaam garen. Of tot de puntpaprika’s zacht en zoet zijn. Let wel op dat de knoflook niet verbrandt en voeg indien nodig een scheutje water toe aan de pan.

Maak ondertussen de toast. Extra lekker: wrijf een half teentje knoflook over de warme toast en met een bosje tijm of oregano die je eerst door een kommetje met olijfolie haalt.

Snijd ondertussen de olijven los van de pit. Hak ze in stukjes en plet die met een vork.

Als de puntpaprika’s lekker zacht en zoet zijn, kan het vuur uit. Hussel de olijven door de pan samen met het citroensap en een scheut olijfolie.

Schep de paprika op een groot bord of een plank. Leg de burrata er bovenop. Bestrooi ‘m met wat zwarte peper en sprenkel er olijfolie overheen. Voeg tot slot wat verse basilicum toe aan het gerecht.

Serveer de Caprese van puntpaprika’s met de warme toast.

Bekijk hier alle recepten.