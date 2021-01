Cake van bloedsinaasappel met roze glazuur

Ingrediënten Voor 10 personen Voor de cake: 113 gram zachte, ongezouten roomboter

250 gram suiker

2 eieren

2 eetlepels bloedsinaasappelrasp

180 gram bloem

1/4 theelepel baking soda

1/4 theelepel bakpoeder

Snuf zout

80 ml karnemelk

2 eetlepels bloedsinaasappelsap

1 theelepel vanille-extract Voor de siroop: 2 eetlepels suiker

1 eetlepel bloedsinaasappelsap

120 ml water Voor het glazuur: 115 gram poedersuiker

2,5 eetlepel bloedsinaasappelsap Je moet een beetje kijken hoe je uitkomt met de sinaasappels. Van sommige gebruik je alleen het sap, van andere het rasp en het sap. En sommige sinaasappels snijd je in plakjes. Maar wie slim is, koopt ruim in.

Zo maak je deze cake van bloedsinaasappel

Verwarm de oven voor op 190 graden.

Meng met een mixer de zachte boter met de suiker tot een romig geheel. Voeg dan één voor één de eieren en het rasp van de bloedsinaasappels toe en mix goed.

Meng in een kom de bloem met het zout, bakpoeder en baking soda.

Meng in een andere kom 2 eetlepels sap van de bloedsinaasappels met de karnemelk en het vanille-extract.

Kieper de inhoud van beide kommen voor de helft bij de boter en suiker en mix door. Voeg dan ook de andere helft toe en meng tot je een mooi beslag hebt.

Vet een cakevorm in met boter en bekleed met bakpapier. Verdeel het beslag gelijkmatig over de vorm en strijk de bovenkant glad.

Schil 2 à 3 bloedsinaasappels en snijd ze in dunne plakjes. Leg die bovenop de cake en zet ‘m in de voorverwarmde oven. De cake zal in 60 tot 70 minuten goudbruin bakken. Test even met een satéprikker of ‘ie in het midden mooi gaar is. Laat de cake afkoelen buiten de oven.

Siroop & glazuur

Ondertussen maak je de siroop. Meng daarvoor de kristalsuiker, water en een eetlepel bloedsinaasappelsap in een pannetje en breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat 5 minuten zachtjes pruttelen.

Voor het glazuur meng je de poedersuiker heel voorzichtig met een beetje van het bloedsinaasappelsap. Begin met een klein beetje en voeg steeds wat meer toe, tot je de gewenste kleur en dikte hebt.

Prik de afgekoelde cake in met een vork en giet de siroop erover. Druppel daarna het roze glazuur over de cake van bloedsinaasappel voor de finishing touch.

