Caesarsalade met een twist

Bak de pancetta (of ontbijtspek) krokant uit. Kook de eitjes (zacht of hard, wat je lekker vindt).

Bak de kip gaar en lichtbruin in wat olie of boter in een koekenpan, grillpan of op de barbecue.

Maak dan de dressing. Mix hiervoor in een blender de eidooiers, ansjovis en knoflook tot een pasta. Voeg het zout en peper en de sap en rasp van de citroen toe. Meng nog een paar seconden. Voeg langzaam, in een dun straaltje, de olijfolie toe en mix door tot de dressing dik en romig is. Voeg meer of minder olijfolie toe, afhankelijk van de gewenste consistentie.

Schil de avocado, verwijder de pit en snij het vruchtvlees in blokjes.

Was en verdeel de sla, maak aan met de dressing en de Parmezaanse kaas en leg op en bord. Leg de kip, avocado, pancetta en het gekookte eitje erop.

