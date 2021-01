Broccolisalade met amandel en miso-sinaasappeldressing

Ingrediënten

Voor 3 à 4 personen

1 broccoli, in roosjes

200 gram spitskool, in fijne snippers

100 gram gele rozijnen

100 gram amandelen, gehakt

2 stengels bosui, in ringetjes

Voor de dressing:

Sap van 1 sinaasappel

2 theelepels (witte) miso

2 theelepels amandelpasta

1 kleine rode ui, in grove stukken

Scheutje neutrale olie (bijv. zonnebloemolie)

Of je nu een lekker bijgerecht of een handige salade voor tijdens de lunch zoekt: deze gezonde broccolisalade is zonder twijfel een goeie optie.

Zo maak je de gezonde broccolisalade

Doe alle ingrediënten voor de salade in een grote kom.

Doe de ingrediënten voor de dressing in een maatbeker en mix met de staafmixer tot een gladde massa.

Voeg de dressing toe aan de kom met groenten en roer goed zodat de dressing gelijkmatig verdeeld is over alle groenten.

