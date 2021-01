Bananenbrood-blondies met pecannoten

Ingrediënten

Voor 18 blondies:

3 rijpe bananen, geprakt

200 gram suiker

200 gram lichtbruine basterdsuiker

225 gram ongezouten boter, gesmolten + extra

2 theelepels vanille-extract

3 grote eieren

380 gram bloem

1/4 theelepel zout

125 gram pecannoten, grof gehakt

100 gram chocolate chips (optioneel)

Bakvorm van ongeveer 22 bij 33 cm

Bakpapier

Bananenbrood-blondies: ruiken naar bananenbrood, ze smaken naar bananenbrood… en dan ook nog naar blondies.

Bananenbrood-blondies: zo maak je ze

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de bakvorm in met een beetje boter en bedek met bakpapier.

Meng in een grote kom de gesmolten boter met de kristalsuiker, de bruine suiker en het zout. Prak in een andere kom de bananen en meng het vanille-extract erdoor. Doe ze bij het botermengsel.

Gebruik de nu lege kom om de eieren in los te kloppen en giet ze daarna bij het beslag. Meng goed door elkaar. Roer daarna de bloem erdoorheen.

Voeg als laatste de pecannoten en chocolate chips toe aan het beslag en zorg dat alles goed gemengd is. Verdeel het beslag over de bakvorm en zet ‘m in de oven. Bak de bananenbrood-blondies 30 tot 35 minuten gaar en goudbruin.

Test even met een prikkertje of de binnenkant er nagenoeg droog uitkomt, dan zijn ze gaar. In het midden horen ze nog een beetje zacht en smeuïg te zijn, zoals brownies.

Laat afkoelen en snijd in stukjes. Je kunt ze tot drie maanden in de vriezer bewaren. Als dat je lukt…

Bekijk hier alle recepten.