Aardpeerpuree met worstjes en friet van koolraap

Ooit eens aardpeerpuree gemaak met friet van koolraap? Nee? Doen! Dit recept laat je kennis maken met de twee, en wel op een héél smakelijke manier.

Ingrediënten Voor 3 personen 600 gram koolraap, geschild en in frietjes gesneden

Olijfolie

Snuf zout

Snuf kerriepoeder

1 kilo aardpeer, geschild en in blokjes gesneden

Klont boter

Sap van 3 mandarijnen

1,5 blokje groentebouillon

6 worstjes (naar keuze)

Een paar blaadjes verse peterselie, fijngesnipperd

Aardpeerpuree is een waanzinnig lekker alternatief voor aardappelpuree en is net zo makkelijk om te maken. In dit recept laat je de aardperen garen in groentebouillon en mandarijnensap, die combinatie werkt fenomenaal goed!

Aardpeerpuree met worstjes en friet van koolraap

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Meng de koolraapfrietjes met de olijfolie, het zout en het kerriepoeder in een kom. Stort de inhoud op een bakplaat en zet gedurende ongeveer 30 minuten in de voorverwarmde oven (tot de frietjes goudbruin kleuren).

Maak ondertussen de aardpeerpuree. Verwarm een klont boter op het vuur en bak daarin de stukjes aardpeer tot ze goudbruin kleuren.

Schenk er een scheutje water bij en voeg er het mandarijnensap en de bouillonblokjes aan toe. Zet het deksel op de pan en laat rustig inkoken. Zijn de aardperen gaar? Stamp ze dan tot een puree met een stamper en houd warm.

Bak 5 minuten voor de frietjes klaar zijn de worstjes in een pan met een scheutje olijfolie tot ze goudbruin en gaar zijn.

Verdeel de aardpeerpuree over de borden, leg de worstjes erbij en geef iedereen een portie koolraapfriet. Werk af met wat fijn gesnipperde peterselie.

