Zalmtartaar met gefrituurde kappertjes en dillemayo

Van deze zalmtartaar met gefrituurde kappertjes en dillemayo blijf je eten: dat durven we met zekerheid te stellen. Het overkwam ons namelijk ook (niet doorvertellen). Maar het is niet alleen gruwelijk lekker, het is ook nog eens een heel feestelijk voorgerecht waarmee je hoge ogen gooit tijdens de kerstdagen.

Ingrediënten Voor 4 personen: 250 gram verse zalm van goede kwaliteit

100 gram kappertjes, afgespoeld en uitgelekt

Paar takjes dille, ter garnering

1/2 citroen: de rasp & het sap

Zonnebloemolie (voor het frituren van de kappertjes)

Maldon-zeezout Voor de snel ingelegde komkommer: 1 komkommer

3 theelepels suiker

1 theelepel zout Voor de dille-mayonaise: 250 ml zonnebloemolie

1 ei

Theelepel mosterd

Scheutje azijn

Flinke bos dille, fijngehakt

Snufje zout

Voor dit recept is het belangrijk dat je verse zalm van goede (sushi-)kwaliteit koopt. Op naar de visboer dus! Presenteer deze zalmtartaar in mooie glaasjes of kommetjes. Je kunt het zelfs serveren in een martiniglas of wijnglas.

Zalmtartaar met gefrituurde kappertjes en dillemayo

Maak eerst de ingelegde komkommer. Snijd de komkommer daarvoor in gelijke blokjes en houd er rekening mee dat de blokjes zalm straks even groot moeten worden. Dat eet het lekkerst.

Doe de komkommer in een afgesloten bakje met de drie theelepels suiker en de theelepel zout. Schud even goed (na het afsluiten natuurlijk) en zet opzij.

Maak dan de dillemayonaise. Doe alle ingrediënten in een maatbeker en zet je staafmixer erin. Zet ‘m aan en beweeg ‘m in 30 seconden langzaam omhoog. Nu heb je razendsnelle dillemayo.

Leg de uitgelekte kappertjes nog even tussen een paar velletjes keukenpapier om ze goed droog te maken.

Verhit dan een laagje zonnebloemolie in een steelpannetje op medium vuur. Frituur de kappertjes in delen tot ze uitwaaieren tot bloemetjes en knapperig zijn. Dat duurt nog geen minuut. Schep ze met een schuimspaan op keukenpapier om uit te lekken en ga door.

Snijd de zalm in gelijke blokjes van dezelfde grootte als de komkommer. Doe ze in een kommetje en meng de ingelegde blokjes komkommer erdoorheen. Rasp er de schil van de halve citroen overheen en maak af met een klein kneepje citroensap en zwarte peper.

Schep de zalmtartaar met de komkommer in glaasjes of schaaltjes. Spuit met een knijpfles dotjes van de dillemayo over de zalmtartaar (of doe dit met een spuitzak of plastic zakje waar je een hoekje af knipt). Verdeel de gefrituurde kappertjes erover en maak af met een paar takjes dille en wat Maldon-zeezout.

