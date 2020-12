Wentelteefjes met ijs en gesuikerde pecannoten

Wentelteefjes zijn natuurlijk een fan-tas-tisch ontbijt, maar je kunt ze eigenlijk de hele dag wel eten. En serveer je ze met een goede bol heerlijke pecan-karamel roomijs erop, dan zijn ze ook nog eens een perfect nagerecht voor de feestdagen. Serveer ze aan je vrienden en familieleden voor een feestelijke kerst-tafel.

Ingrediënten Voor 4 personen: 4 dikke plakken suikerbrood

1 ei

2 theelepels kaneel

100 ml volle melk

Roomboter

4 grote bollen Hertog pecan-karamel vanille roomijs Voor de gesuikerde pecannoten: 125 gram pecannoten

1,5 eetlepel bruine basterdsuiker

1,5 theelepel water

1/8 theelepel zout

1/8 theelepel vanille-extract

De wentelteefjes maken we van suikerbrood. Dat is extra lekker. En snijd er maar een flink dikke plak van!

Combineer deze wentelteefjes met pecan-karamel vanille roomijs. Heerlijk romig ijs met pecannoten én karamelsaus: de perfecte combi met deze wentelteefjes van suikerbrood (bovendien hoef je dan geen saus meer te maken!). Supersnel en makkelijk en tóch een wow-effect.

Voor de gesuikerde pecannoten

Meng in een kommetje alvast de suiker met het vanille-extract, water en het zout.

Rooster de pecannoten in een droge koekenpan op medium vuur tot een heerlijke notengeur opstijgt. Giet het suikermengsel erbij en meng goed met de warme noten.

Laat nog een halve minuut verwarmen (maar kijk uit dat de noten niet verbranden!) en stort de gesuikerde pecannoten daarna op een bakplaat met bakpapier. Laat ze daarop uitharden en breek ze eventueel los.

Wentelteefjes met ijs

Klop het ei los met de melk en de kaneel. Giet het in een ondiepe schaal (tip: een vierkante ovenschaal is handig!) en dompel de plakken suikerbrood onder in het mengsel. Draai ze om en laat ze een tijdje staan, totdat je merkt dat het brood zich helemaal heeft volgezogen met het eimengsel.

Verhit een koekenpan op medium vuur en laat er een flinke klont roomboter in smelten. Bak daarna de wentelteefjes aan beide kanten goudbruin. Voeg indien nodig nog wat extra boter toe aan de pan.

Bestrooi de wentelteefjes eventueel nog met wat extra kaneel. Serveer ze met een grote bol van het pecan-karamel vanille roomijs erop en bestrooi met de gesuikerde pecannoten.

