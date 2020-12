Toast met pompoen, cranberry’s, walnoot en salie

Dit oude recept is een lekkere variant voor toast. Dit zijn misschien wel de meest goddelijke toastjes die je ooit zult eten.

Ingrediënten Voor ongeveer 10 toastjes: 1 flespompoen, geschild en in blokjes

1 stokbrood, liefst meergranen

75 gram gedroogde cranberry’s

1 kaneelstokje

1/2 sinaasappel; rasp van de schil en het sap

Klein bosje salie

Klein bosje rozemarijn

35 gram walnoten, gehakt

1/2 theelepel venkelzaad

1/4 theelepel gedroogde chili, verkruimeld

2 eetlepels rode wijnazijn

Olijfolie

zout en peper

Serveer de toast als borrelhapje, als bijgerecht bij soep of eet ‘m lekker bij de lunch. En koop een flinke pompoen, want je kunt gerust extra veel maken van de pompoenpuree. Die is namelijk ook goddelijk op een tosti of bij een stukje gebakken vis of vlees.

Handig: je kunt de pompoenpuree en de cranberry’s de dag van tevoren al maken. Op de dag zelf hoef je dan alleen nog maar het brood te snijden en te roosteren en de kruiden kort te frituren.

Zo maak je de toastjes

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Spreid de blokjes pompoen uit over een bakplaat. Kruid de pompoen met wat (gemalen) venkelzaad, verkruimelde gedroogde chili, zout en peper. Giet er wat olijfolie overheen en voeg een gebroken kaneelstokje toe. Meng alles even door elkaar met je handen.

Zet de plaat ongeveer 40 minuten in de oven, tot de pompoen zacht is. Vis het kaneelstokje eruit en laat even afkoelen.

Ondertussen maken we de cranberry’s in een steelpannetje met het sinaasappelrasp en -sap, plus de azijn. Laat 8 tot 10 minuten zachtjes koken op middelhoog vuur. Wordt het te droog? Voeg dan een scheutje water toe.

Maak nu de pompoenpuree af. Maal de blokjes pompoen in een keukenmachine of met een staafmixer tot een gladde puree. Breng op smaak met zout en peper en zet opzij.

Rooster de gehakte walnoten kort in een droge koekenpan.

Verhit de olie in een pannetje bak hierin de blaadjes salie en rozemarijn kort, tot ze krokant zijn. Laat ze even uitlekken op keukenpapier. Voeg daarna de gehakte walnoten nog even toe aan de olie.

Rooster de sneetjes brood en schep op elk broodje wat pompoenpuree. Versier met de zoetzure cranberry’s, de walnootjes en de knapperige kruiden.

Bekijk hier alle recepten.