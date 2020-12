Ricotta uit de oven met spekjes en honing

Originele borrelhapjes bedenken kan nog wel eens een opgave zijn. Gelukkig heb je met dit recept een goed gerecht om aan je vaste repertoire toe te voegen. Gebakken ricotta met spekjes, honing en rozemarijn, is zo’n typische combinatie die iedereen lekker vindt.

Ingrediënten Voor 2 à 3 personen: 250 gram ricotta

Scheutje olijfolie met citroen (of gewone)

Vloeibare honing

Zout & peper

100 gram spekjes

De naaldjes van 2 takjes rozemarijn

Rasp van 1/2 citroen Om te serveren Flatbread of brood

Tip: serveer de gebakken ricotta met uit flatbread gesneden driehoekjes. De flatbreads van SOUQ zijn bijvoorbeeld heerlijk.

Gebakken ricotta met spekjes en honing

Verwarm de oven voor op 225 graden.

Stort de ricotta uit in een ovenbestendige schaal en strijk hem met een spatel min of meer glad. Schenk er een beetje olijfolie met citroen overheen, druppel er een beetje vloeibare honing over en kruid af met zout en peper.

Bak de ricotta gedurende 20 minuten in de voorverwarmde oven (of tot de randjes lichtjes bruin kleuren).

Bak ondertussen de spekjes samen met de rozemarijn in een laagje olijfolie in een pan tot ze allebei crispy zijn.

Haal de schaal uit de oven en verdeel de spekjes erover. Werk af met de citroenrasp.

Serveer met flatbread of met driehoekjes van gegrild zuurdesembrood.

