Perfect gebakken aardappelen

Allemaal verlangen we naar de perfecte gebakken aardappelen op tafel. Zacht en kruimig van binnen, maar toch knapperig van buiten. Probeer dit recept eens uit!

Ingrediënten Voor 4 – 6 personen 1 kilo kleine aardappelen

60 ml koolzaadolie (of andere olie) + wat extra

4 eetlepels ongezouten boter

Verse salie

Zout

12 teentjes knoflook

Het geheim? Je bakt de aardappelen twee keer en plet ze lichtjes voordat je ze opbakt. Dit zorgt voor een fluffy binnenkant en een knapperige buitenkant. En dat is natuurlijk precies wat we willen.

Je kunt natuurlijk ook andere kruiden gebruiken dan salie; tijm of rozemarijn leveren ook weer goddelijke aardappeltjes op.

Zo bereid je de perfecte gebakken aardappelen

Verwarm de oven voor op 190 graden. Meng in een kom de aardappelen met de olie, salie en zout.

Smelt 2 eetlepels boter in een braadslede. Doe de aardappelen erbij en rooster ze 15 tot 30 minuten in de oven (prik er even met een mesje in om te voelen of ze goed gaar zijn). Haal ze uit de oven en laat de aardappelen uitlekken en even afkoelen.

Leg nu elke aardappel op een plat bord en plet ‘m lichtjes met de muis van je hand of de platte kant van een hakmes. De zijkanten moeten openbarsten, maar de aardappel moet wel zoveel mogelijk heel blijven.

Verwarm nog wat koolzaadolie in een braadpan op medium-hoog vuur. Voeg de aardappelen en 12 ongepelde knoflooktenen toe en bak tot de aardappelen aan beide kanten bruin en krokant zijn. Verwijder de overgebleven olie en voeg twee eetlepels boter toe om de aardappeltjes te laten glanzen.

Serveer met wat overgebleven salie en zout.

Bekijk hier alle recepten.