Negroni met kaneelijsblokjes en steranijs (voor kerst!)

Negroni is zo’n cocktail die je heel het jaar door kunt drinken: bij heet weer op een terras of bij een knetterend haardvuur wanneer het buiten sneeuwt. De Negroni in dit recept is speciaal bedacht voor de kerstperiode. Dat zit ‘m in de toevoeging van steranijs en kaneel.

Ingrediënten Voor 1 Negroni 30 ml gin

30 ml Campari

30 ml rode, zoete vermouth (of Martini rosso)

1 maatbeker water

1 flinke snuf gemalen kaneel

1 steranijsje

Schil van 1 sinaasappel Extra Whiskyglas

IJsblokjeshouder

En geen nood: de kaneel en de steranijs veranderen de smaak niet zodanig hard dat het compleet andere cocktail wordt. Het geeft de Negroni simpelweg een subtiel kerstaroma. Perfect!

Zo maak je de Negroni voor kerst

Maak van tevoren de kaneelijsblokjes. Vul daarvoor een maatbeker met water en een snuf kaneel en roer goed. Schenk dit mengsel in je ijsblokvormen. De kaneel zal mogelijk wat naar beneden zakken, maar dat geeft niet. Zodra deze klaar zijn, kun je de rest van de Negroni gaan maken.

Vul een stoer whiskyglas met de kaneelijsblokjes.

Shake de gin, campari en vermouth met ijsblokjes in een cocktailshaker en schenk in het met ijsblokjes gevulde glas.

Werk af met een steranijsje en schaaf een krul van de sinaasappelschil (met een dunschiller) voor de finishing touch.

