Mini pulled pork burgertjes met appel en cranberry

Zijn ze niet schattig? Deze mini pulled pork burgertjes met appel en cranberry zijn een superleuke amuse of borrelhap voor kerst of een andere feestelijke gelegenheid. Het is even priegelen (want alles is in mini formaat), maar dan heb je ook wat.

Ingrediënten Voor 16 stuks: 300 gram pulled pork

7 velletjes roomboter bladerdeeg, ontdooid

Sesamzaad

1 ei, losgeklopt Voor de salade 1/2 venkel

1 granny smith appel

1 citroen

Olijfolie

Zout & peper Voor de cranberrysaus 100 gram cranberry’s

30 gram suiker

Je kunt er ook kant-en-klare pulled pork voor kopen. Niet te vinden? Dan is het ook erg lekker met het vlees van een halve gegrilde kip van de poelier.

Mini pulled pork burgertjes

Verwarm de oven voor op 220 graden.

Leg de plakjes bladerdeeg op elkaar om te ontdooien. Druk de randen aan en rol ze met een deegroller uit tot een vierkante lap die even dik is als een plakje bladerdeeg.

Steek met een koeksteker of een glas 32 kleine rondjes uit het deeg. Verdeel ze over een bakplaat (misschien moet je ze in twee keer afbakken). Prik er gaatjes in en bestrijk ze met losgeklopt ei. Bestrooi de helft van de rondjes met sesamzaad. Bak het bladerdeeg in 10 minuten goudbruin en gaar in de oven.

Verwarm ondertussen de pulled pork.

Snijd de venkel en groene appel in flinterdunne, kleine stukjes. Voeg naar smaak citroensap en olijfolie toe en masseer goed in met je handen (dit zorgt ervoor dat de salade slinkt). Breng op smaak met zout en peper en leg opzij.

Doe de cranberry’s, suiker en water in een steelpannetje, laat aan de kook komen en zet dan het vuur laag. Laat 10 tot 15 minuten pruttelen, tot je een mooie cranberrysaus hebt. Voeg eventueel wat extra water toe als de boel droogkookt. Houd je niet van stukjes in je cranberrysaus, dan kun je ‘m eventueel nog pureren in de blender en zeven.

Gebruik de rondjes bladerdeeg zonder sesamzaad als de bodem van de burgertjes. Schep er wat pulled pork en wat van de salade op. Maak af met een schepje cranberrysaus en een rondje bladerdeeg met sesamzaadjes.