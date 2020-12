Makkelijk toetje met fruit en kletskoppen

Nog op zoek naar een makkelijk toetje met fruit? Nou, makkelijker dan dit wordt het niet. Mascarpone, kletskoppen en wat fijngesneden fruit naar keuze: meer heb je eigenlijk niet nodig voor een heerlijk nagerecht.

Ingrediënten Voor 4 personen: 12 kletskoppen

250 gram mascarpone

1/2 theelepel kardemom

200 gram fijngesneden fruit naar keuze (bijv. mango, granaatappel, passievrucht, kakifruit, etc.)

Poedersuiker (optioneel)

Dit makkelijke toetje staat binnen 5 minuten op tafel. Het leuke is dat je het natuurlijk helemaal aan je smaak kunt aanpassen. Wij brachten de mascarpone op smaak met wat kardemom, maar probeer ook eens kaneel, speculaaskruiden of wat roze peper (heel spannend!).

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het fruit. Wij gebruikten een mix van fijngesneden mango, appel, granaatappel en passievrucht. Maar je kunt je natuurlijk helemaal uitleven. Gebruik kakifruit, sterfruit, frambozen, bosbessen, aardbeien of wat je ook maar lekker vindt (en bijvoorbeeld in het seizoen is!).

Makkelijk toetje met fruit en kletskoppen

Breng de mascarpone op smaak met de kardemom.

Nu gaan we het toetje stapelen. Begin met een kletskop, schep daar ongeveer een halve eetlepel van de mascarpone op en wat van het fruit. Dek af met een kletskop en herhaal dit riedeltje.

Strooi tot slot nog een klein beetje poedersuiker over de toetjes voor een feestelijk effect.

Voilà: zo maak je een makkelijk toetje met fruit!

