Koffie panna cotta met krokant van Haagsche hopjes

Panna cotta is typisch zo’n toetje dat indruk maakt, maar toch echt heel makkelijk is om te maken. Wordt verliefd op deze variant van koffie panna cotta, met een krokant van Haagsche hopjes. Voor alle koffie-lovers out there!

Voorbereiding 10 minuten

Kooktijd 5 minuten

Calorieën 759 kcal

Ingrediënten Voor 6 personen: 550 ml ongeslagen room

4 gelatineblaadjes

2 eetlepels instant espresso, opgelost in 150 ml gekookt water

60 gram fijne kristalsuiker

6 Haagsche hopjes

Wat amarettikoekjes, verkruimeld Verder nog nodig: Beetje neutrale olie

6 ramekins of schaaltjes

Het krokant van Haagsche hopjes ziet er misschien ook heel indrukwekkend uit, maar echt: het is supersimpel om te maken. Laat je dus niet afschrikken. Het is wel belangrijk dat je de koffie panna cotta ruim op tijd maakt: ze moeten het liefst een nachtje opstijven in de koelkast. Wil je dit recept veganistisch maken, vervang de slagroom dan door vegan room (bijvoorbeeld sojaroom) en gebruik agar agar in plaats van gelatine.

Koffie panna cotta

Meng in een kom de room, espresso en de suiker en verwarm au bain marie boven een pannetje met warm water, op lage temperatuur. Verhit de room tot er stoom vanaf komt. Laat het niet koken.

Week ondertussen de blaadjes gelatine in koud water, voor 5 minuten. Knijp ze goed uit en roer het daarna met een garde door de room. Vet de ramekins of schaaltjes in met een beetje olie. Verdeel het mengsel over de 6 schaaltjes en laat drie uur tot een nachtje opstijven in de koelkast.

Om de panna cotta uit de vormpjes te krijgen, dompel je de vormpjes kort in kokend water (zorg dat er geen water bij de panna cotta komt). Leg er een bordje op en draai in één keer om. Mochten ze niet uit de vorm komen, snijd ze dan voorzichtig los met een scherp mesje.

Voor de krokantjes van hopjes

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Leg de hopjes met voldoende tussenruimte (dit moet je misschien in twee keer doen) op een bakplaat met bakpapier. Leg er een bakpapiertje op en iets zwaars, bijvoorbeeld een andere bakplaat.

Laat ze in 10 tot 12 minuten smelten in de voorverwarmde oven. Laat even afkoelen en breek ze dan in schotsen.

Serveer de panna cotta met de stukjes krokant en laat het kruimels van amaretti sneeuwen.

