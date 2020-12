Kerst-hummus met kakifruit en granaatappel

Bij het kerstontbijt wil je ook wat speciaals. Probeer daarom deze lekkere kerst-hummus met kakifruit en granaatappel. Heerlijk op een paar goede crackers, op toast of met Libanees brood. Je kunt ‘m ook hartstikke goed serveren als amuse of borrelhapje met kerst.

Ingrediënten Voor 6 tot 12 personen: 400 gram hummus (gekocht of zelfgemaakt)

1 sjalotje, gesnipperd

1 stuk kakifruit

100 gram granaatappelpitjes

2 takjes rozemarijn

Sesamzaadjes

Olijfolie

Zout & peper Voor erbij: Crackers, toast of lekker brood

Serveer deze kerst-hummus bij je kerstontbijt, kerstbrunch of als amuse of borrelhapje bij je kerstdiner. Lekker met toast, brood of crackers.

Kerst-hummus met kakifruit en granaatappel

Heb je nog geen hummus in huis? Maak die dan eerst.

Leg daarna het sjalotje in een kommetje met koud water, zodat de ui wat van zijn scherpte verliest (en je ‘m niet de rest van de dag proeft).

Snijd het kakifruit in mooie kleine blokjes en meng ze in een kommetje met de granaatappel, de olijfolie en zout en peper.

Rooster eerst de sesamzaadjes in een droge koekenpan goudbruin. Zet ze apart. Verhit dan nog een laagje olijfolie of neutrale olie in de koekenpan, op medium tot hoog vuur. Rits de naaldjes van de takjes rozemarijn af en bak die knapperig in de hete olie, tot ze beginnen te bruinen. Schep ze met een schuimspaan uit de hete olie en laat ze even uitlekken op een stukje keukenpapier.

Schep de hummus op een bord of schaal.

Meng de sesamzaadjes door het kakifruit en de granaatappelpitjes. Giet de sjalotjes af en meng ze er ook doorheen. Schep het fruit bovenop de hummus. Maak af met een lekkere scheut olijfolie, de knapperige rozemarijn en nog wat extra zeezout.

Bekijk hier alle recepten.