Glühwein cheesecake het perfecte toetje voor de feestdagen!

Met deze glühwein cheesecake zet je een echte showpony op tafel, al helemaal als je jezelf uitleeft met de decoratie. Perfect als toetje na je kerstdiner onder het genot van een glas glühwein natuurlijk.

Ingrediënten Voor 1 cheesecake: Voor de bodem: 125 gram ongezouten boter, gesmolten

400 gram speculaasjes, gemalen Voor de vulling: 3 eieren

1 snuf zout

120 gram suiker

1 eetlepel citroensap

500 gram kwark

50 gram verse slagroom

30 gram gesmolten boter Voor het gluhweinglazuur: 200 gram poedersuiker

2 eetlepels glühwein (+ extra)

De toppings op deze glühwein cheesecake vonden we bij Albert Heijn, van Cake Angels. Daar schikten we nog wat verse veenbessen en een paar takjes rozemarijn tussen en eroverheen zeefden we poedersuiker. Maar je kunt ook zelf je eigen topping maken van chocolade schotsen, besjes, koekkruimels, enzovoort. Leef je maar eens goed uit.

Zo maak je de glühwein cheesecake

Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een ronde springvorm in.

Meng de gesmolten boter met de gemalen speculaas in een kom. Stort de inhoud van de kom in de springvorm, verdeel gelijkmatig over de oppervlakte en druk goed aan. Zet in de koelkast.

Splits de 3 eieren in twee aparte kommen. Neem je elektrische handmixer erbij en klop de eiwitten samen met een snufje zout tot stijve pieken. Klop de eidooiers met de suiker en het citroensap tot een schuimige massa. Roer de kwark, room en gesmolten boter door de eidooiers. Spatel voorzichtig het eiwit erdoor (oefen geen druk uit!). Haal je taartbodem uit de koelkast en verdeel de inhoud van de kom over de bodem.

Bak ongeveer 55 minuten in het midden van de oven. Zet de oven uit maar laat de cake nog 5 minuten in de oven staan. Haal de cake eruit en laat volledig afkoelen (bijvoorbeeld een nachtje in de koelkast).

Maak het glazuur. Doe daarvoor 200 gram poedersuiker in een kom en voeg er 2 eetlepels glühwein aan toe. Roer met een lepel. Schenk nu beetje bij beetje scheutjes glühwein bij de poedersuiker (en blijf roeren) tot je een mooi glazuur hebt. Zorg dat het vloeiend uit de kom loopt, maar maak het zeker niet té vloeibaar

Tip: voordat je het glazuur op de cheesecake gaat storten, kan het helpen om de opstaande randjes met een scherp mesje weg te snijden. Op die manier kan het glazuur mooi van de rand druppelen.

Stort het glazuur uit op de cheesecake, spreid eventueel uit met een spatel en decoreer naar je eigen smaak.