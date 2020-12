Gingerbread trifle in glaasjes

Met deze gingerbread trifle in glaasjes omzeil je het vraagstuk ‘waar ga ik een trifleschaal vandaan halen?’. Je maakt ze gewoon op in de glazen die je al hebt. Limonadeglazen, cocktailglazen, wijnglazen: het is jouw kerstfeestje.

Ingrediënten Voor 6 personen: 6 gingerbread mannetjes

100 gram witte chocolade, geraspt

500 gram kersen op siroop

1/2 cake

1 vanillestokje

500 ml halfvolle melk

30 gram custardpoeder

125 gram suiker

300 ml slagroom, ongeslagen

1 theelepel speculaaskruiden

Scheutje Amaretto

Heb je wél zo’n grote trifleschaal in huis? Dan kun je dit kerstrecept ook makkelijk in één grote schaal maken. Houd dezelfde hoeveelheden aan.

Kerstrecept: gingerbread trifle in glaasjes

Wat deze gingerbread trifle zo lekker maakt, vooral voor kerst: een scheutje Amaretto, speculaaskruiden, kersen en witte chocolade. Het gingerbread mannetje bovenop maakt het helemaal af. Die kun je trouwens gewoon kant-en-klaar kopen (Albert Heijn en HEMA hebben ze).

De cake kochten wij ook kant-en-klaar, maar met zelfgemaakte cake wordt het natuurlijk nóg lekkerder. Maar maak het jezelf niet te moeilijk voor kerst.

Zo maak je deze gingerbread trifle in glaasjes

Maak eerst de vanillecrème. Doe de melk samen met de suiker in een pannetje en voeg het merg van een vanillestokje toe. Breng aan de kook.

Roer in een apart kommetje het custardpoeder goed los met drie eetlepels koude melk. Voeg er dan een heel klein beetje van de warme melk aan toe, steeds een beetje meer en giet het dan in de pan bij de rest van de warme melk.

Laat de vanillecrème aan de kook komen en drie minuten doorkoken, tot je een mooi dik mengsel hebt. Giet het over in een schaal en dek het af met plasticfolie. Zorg dat het folie de crème raakt, zo voorkom je dat er een vel op zal ontstaan. Laat even afkoelen en zet dan in de koelkast om verder af te koelen.

Klop daarna de slagroom lekker lobbig en roer de helft daarvan met een spatel door de vanillecrème. Zet opzij.

Meng de andere helft van de slagroom met de speculaaskruiden.

Snijd de cake in kleine blokjes, doe ze in een kommetje en besprenkel met de amaretto. Zoveel als je lekker vindt

Stapelen

Nu kun je de trifle in glaasjes gaan opmaken. Zet de glazen op een rijtje naast elkaar en schep in elk glas een laagje vanillecrème. Verdeel er wat blokjes cake over en daarna wat kersen. Schep niet teveel van de siroop mee, want dat kan gaan doorlopen tussen de verschillende laagjes.

Schep er een laagje slagroom op en eindig met nog een dun laagje vanillecrème. Maak af met wat geraspte witte chocolade en een gingerbread mannetje.

Serveer de trifle in glaasjes meteen of zet ze zolang koud in de koelkast. Je kunt ze al een dag van tevoren maken, maar voeg de koekjes dan pas op het laatste moment toe, anders worden ze zacht.

