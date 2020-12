Gevulde citroen met Prosecco-sorbet

Met deze gevulde citroen met Prosecco-sorbet zet je een indrukwekkend toetje op tafel. Bovendien is het ook nog eens een stuk minder machtig dan de meeste desserts met room en chocolade. Perfect voor wie daar niet zo van houdt.

Ingrediënten Voor 4 personen 4 biologische citroenen met zachte schil

500 ml suikerwater Voor de Prosecco-sorbet: 500 ml suikerwater

125 ml citroensap

190 ml Prosecco

2 eiwitten Extra nodig: Poedersuiker

Paar blaadjes verse munt

De kunst van het blancheren van de citroenen keken we af bij sterrenchef Joris Bijdendijk. Het resultaat levert een boterzachte citroenschil op die je gewoon op kunt eten.

Dat is wel even een klusje waar je het beste de tijd voor kunt nemen. Vind je dat toch wat te veel gedoe? Hol dan een citroen uit en schep de sorbet daarin. Je kunt dan de schil niet opeten, maar het staat alsnog heel erg leuk.

Zo maak je de gevulde citroen met Prosecco-sorbet

Let op de Prosecco-sorbet maak je minstens 1 dag van te voren! Doe het suikerwater samen met het citroensap, de Prosecco en de eiwitten in een kom en klop los met een garde. Schenk het mengsel in een diepvriezerbestendig bakje en laat in de vriezer opstijven. Roer af en toe de ijskristallen los met een garde.

De citroenen

Snijd aan de zijkant (in de lengte) een plak van de citroenen, zodat ze blijven liggen met kop en kont aan weerszijden. Kook de citroenen 3 minuten in kokend water en spoel ze met koud water af. Herhaal dit proces vijf keer. Verwijder met een lepeltje het vruchtvlees van de citroenen.

Verwarm het suikerwater op een laag vuurtje, tot het net niet kookt. Konfijt daarin de uitgeholde citroenen tot ze boterzacht zijn. Trek hier een uurtje voor uit, maar voel tussendoor met een scherp mesje of de citroenen al zacht genoeg zijn. Laat de citroenen afkoelen in het vocht en daarna goed uitlekken.

Vul de uitgelekte citroenen met sorbet. Serveer omgekeerd op een bordje en werk af met poedersuiker en een blaadje munt.