Feestelijke tom yam soep met tijgergarnalen

Spicy, zuur en toch een beetje zacht (door de kokosmelk): deze tom yam heeft het allemaal. Perfect voor op kerstavond, al helemaal als je ‘m in glaasjes serveert met een in knoflook aangebakken tijgergarnaal.

Ingrediënten Voor 2 liter soep (voor 5 à 10 porties) Zonnebloemolie

2 gele uien, fijn gesnipperd

3 eetlepels rode currypasta

2 stengels citroengras, geknoopt

1,5 liter visbouillon (kant- en klaar of zelfgemaakt)

250 ml kokosmelk

5 eetlepels suiker

2 zoete aardappels, geschild en in blokjes

2 rode pepertjes, in ringetjes

Scheutje vissaus

Sap van 1,5 limoen

10 tijgergarnalen

1 teentje knoflook, geperst

Klont boter Voor de afwerking Extra kokosmelk

1 limoen, in schijfjes

Chilivlokken (bv. pul biber)

Tom yam is een spicy Thaise soep met een subtiel zuurtje door de toevoeging van limoensap. Maar geen nood als je niet zo houdt van pikant: de spice in deze soep is hier gelukkig subtiel. Als je het toch wat scherper wil, voeg dan naar hartelust extra rode peper toe.

Dit recept is meteen goed voor een grote portie van twee liter. Heb je over? Vries de soep dan in voor later, lekker makkelijk!

Zo maak je tom yam met tijgergarnalen

Verhit een pan met een laagje zonnebloemolie op het vuur en stoof daarin de uien aan tot ze glazig zijn. Voeg de currypasta en het citroengras toe en roer goed tot de aroma’s vrijkomen.

Schenk er de visbouillon en de kokosmelk bij en breng aan de kook. Voeg ook de suiker, de zoete aardappel, de rode peper, de vissaus en het limoensap toe en roer goed. Laat het geheel 15 minuten pruttelen en vis met een lepel de geknoopte citroengras eruit. Mix met de staafmixer tot een gladde massa.

Bak kort voor serveren de tijgergarnalen aan in een hete pan met de boter en een teentje geperste knoflook.

Schenk de soep in glaasjes, schik er een grote tijgergarnaal bij en werk af met een scheutje kokosmelk en wat extra chilivlokken. Serveer de tom yam met een schijfje limoen.

