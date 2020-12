De allerlekkerste pompoensoep voor kerst

Pompoensoep is altijd een goed idee, maar deze pompoensoep is wel een héél goed idee. En zeer geschikt voor de kerst. Serveer als tussengerecht, of als voorgerecht, bijvoorbeeld in kleine glaasjes. Maar als maaltijdsoep doet ‘ie ‘t ook gewoon hartstikke goed.

Voorbereiding15 minuten

Kooktijd21 minuten

Calorieën78 kcal

Ingrediënten

Maaltijdsoep voor 4 personen of voorgerecht voor 8 personen:

1 middelgrote flespompoen

1 ui, fijngehakt

1 teen knoflook, fijngehakt

200 ml vers sinaasappelsap

1 liter kippenbouillon

200 ml room

3 stuks steranijs

1 kaneelstokje

1 eetlepel olijfolie

Zout & peper

Voor de garnering:

Paar takjes rozemarijn

Paar takjes salie

Handje walnoten, gehakt

Snufje gedroogde chili

Flinke plens olijfolie

Zout

Wil je pompoensoep voor kerst maken? Dan is dit een super feestelijke variant. Dit is dan ook de allerlekkerste pompoensoep die er is!

Pompoensoep voor kerst

Schil de pompoen, verwijderen de pompoenpitten en snijd ‘m in gelijke blokjes.

Bak de ui en knoflook in een ruime pan met de olijfolie op laag vuur een minuut of vijf, tot ze zacht zijn. Voeg de pompoenblokjes toe en laat een paar minuten meebakken. Giet dan de bouillon en de room bij de groenten. Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat de soep ongeveer 15 minuten zachtjes pruttelen, tot de pompoen gaar is (test dit even met een mesje).

Maak eventueel ondertussen alvast de topping (zie onder).

Voeg als de pompoen gaar is de steranijs en het kaneelstokje toe (ja, helemaal!) en pureer de soep glad met een staafmixer of in een blender.

Giet de soep daarna door een zeef terug in de pan. Roer tot slot het sinaasappelsap door de soep.

Breng de soep indien nodig nog op smaak met zout en peper.

Voor de topping

Verhit de olie in een pannetje bak hierin de blaadjes salie en rozemarijn kort, tot ze krokant zijn. Laat ze even uitlekken op keukenpapier. Voeg daarna de gehakte walnoten nog even toe aan de olie. Schep ze uit de olie, laat uitlekken en bestrooi de kruiden en noten met een beetje zout.

Serveer de pompoensoep met de krokante kruiden en walnoten en druppel er wat van de kruidenolie overheen.

Et voilà: heerlijke, feestelijke pompoensoep voor kerst!

Bekijk hier alle recepten.