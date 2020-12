Cacio e pepe aardappeltjes (een snel & makkelijk bijgerecht)

Gebakken aardappeltjes, aardappelpuree: allemaal klassieke bijgerechten. Wil je ‘t iets spannender maar het jezelf ook toch vooral makkelijk maken, dan zijn deze cacio e pepe aardappeltjes een goede tip. Krieltjes in de schil met lekker veel Pecorino en zwarte peper.

Ingrediënten Bijgerecht voor 4 personen: 700 gram krieltjes in de schil (of andere mooie, kleine aardappels)

60 gram geraspte Pecorino

80 ml olijfolie

2 eetlepels grof gemalen zwarte peper

Zout

Alle Italianen moeten nu even wegkijken, want we kennen cacio e pepe natuurlijk vooral als dat klassieke, traditionele pastagerecht uit Italië. En aan dit recept komt geen grammetje pasta te pas. Toch is de klassieke combinatie van geraspte Pecorino en grof gemalen zwarte peper een hele fijne om te lenen voor deze simpele aardappeltjes.

Cacio e pepe aardappeltjes

Kook de aardappeltjes ongeveer 15 tot 20 minuten in ruim gezouten water tot een mesje er makkelijk in en uit glijdt. Giet ze af en doe ze terug in de pan.

Roer de helft van de geraspte Pecorino, de helft van de gemalen zwarte peper en alle olijfolie erbij. Voeg naar smaak ook wat zout toe.

Als de kaas is gesmolten, schep je de cacio e pepe aardappeltjes op een schaal. Bestrooi tot slot met de rest van de geraspte kaas en de zwarte peper.