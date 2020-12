Bomboloni met pistachevulling (voor oud en nieuw!)

Nu kerst al even achter de rug is, kun je je blik werpen op oud en nieuw. Uiteraard mag een goed recept voor oliebollen daarbij niet ontbreken. Ga voor bomboloni, een soort Italiaanse oliebollen. Machtig lekker.

Ingrediënten Voor ongeveer 15 bomboloni 7 gram gedroogde gist (zakje)

200 ml lauwwarme melk

350 gram bloem

150 gram fijne kristalsuiker

2 eidooiers, losgeroerd

50 gram boter, in blokjes, op kamertemperatuur

Zonnebloemolie om te frituren Voor de witte chocolade-pistachevulling 95 gram gepelde pistachenoten

200 gram witte chocolade

Snuf zout Extra: Uitsteekvorm van 5 cm doorsnede (bv. een glas of koekjesvorm)

Spuitzak met stervormig mondje

Bomboloni zijn het Italiaanse antwoord op oliebollen. Wat ze daar heel tof doen, is de bollen vullen met verschillende vullingen. Nutella, jam, vanillecustard en zelfs pistachepasta. De pistachepasta kun je zelf maken of kopen bij Dille & Kamille of Oil & Vinegar.

Bomboloni met witte chocolade-pistachevulling

Meng de gist met de melk in een maatbeker en laat 10 minuten staan (tot er kleine bubbeltjes ontstaan).

Neem er een mengkom bij en zeef daarin de bloem met de helft van de suiker (bewaar de andere helft van de suiker in een kom en zet apart). Maak een kuiltje in het midden en schenk er de inhoud van de maatbeker en de twee losgeklopte eidooiers in.

Mix de ingrediënten met een houten lepel door elkaar tot een elastisch mengsel ontstaat. Voeg de boterblokjes al knedend en één voor één toe. Goed kneden is de boodschap! Het deeg is relatief nat, dit is normaal.

Zijn alle boterblokjes toegevoegd, kneed dan nog eens 10 minuten tot de boter volledig is opgenomen. Voeg eventueel nog wat extra bloem toe. Je wil een natte en soepele deegbal die makkelijk van je vingers glijdt.

Vet een grote mengkom in met wat boter en breng de deegbal over naar de mengkom. Laat ongeveer 2 uur rijzen tot het deeg dubbel zo groot is. Verwarm de oven voor op 150 graden.

Tijd voor de witte chocolade-pistachecrème

Tijd voor de witte chocolade-pistachecrème. Verspreid de gepelde pistachenoten op een bakplaat en rooster ze gedurende 10 minuten in de voorverwarmde oven. Breng ze als ze nog warm zijn zo snel mogelijk over naar een blender en maal ze tot een zo fijn mogelijk poeder. Smelt de witte chocolade. Spatel er het pistachepoeder door en roer met een vork tot een gladde massa. Proef en voeg naar smaak eventueel extra zout toe. Laat de crème afkoelen.

Is het deeg voldoende gerezen? Leg dan een bakplaat met een vel keukenpapier en een laagje bloem klaar. Bestuif ook je werkvlak met een laagje bloem.

Stort het deeg uit op het bebloemde werkvlak en maak er een rechthoek van (van ongeveer 2,5 cm dikte). Gebruik nu de uitsteekvorm om ongeveer 15 rondjes te maken van het deeg. Leg de rondjes op de bakplaat en dek af met een schone theedoek. Zet de bakplaat met de bomboloni op een warme plaats en laat nog 30 minuten rijzen.

Vul een frituurpan met zonnebloemolie en verhit tot 160 graden. Zet een schaal met een vel keukenpapier klaar. Frituur de bomboloni in 4 à 5 minuten goudbruin. Doe dit per 4: te veel bombolini tegelijk frituren verlaagt de temperatuur van de olie. Blijf bij het vuur en draai regelmatig. Schep ze uit de olie als ze goudbruin zijn en laat uitlekken op het keukenpapier.

Wentel de warme bomboloni door de kristalsuiker.

Maak in de bovenkant van elke bombolone een inkeping met een scherp mesje. Snijd tot ongeveer halverwege in de bol. Vul een spuitzak met de vulling en spuit de bomboloni via de inkeping in met de vulling. Serveer meteen.