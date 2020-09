Spaghetti al limone (snel en makkelijk)

Wat zijn de Italianen er toch belachelijk goed in: recepten bedenken met maar weinig ingrediënten, maar héél veel smaak. Spaghetti al limone is daar het tongstrelende voorbeeld van. Snel en makkelijk en toch een godenmaal. Zo hebben we ‘t graag.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

1 citroen (de schil en het sap) + wat extra citroenrasp ter garnering

1 teen knoflook, in flinterdunne plakjes

340 gram spaghetti

180 ml room

6 eetlepels ongezouten roomboter

80 gram geraspte Parmezaanse kaas

Zout & peper

Scheutje olijfolie

Spaghetti al limone (of pasta al limone) is een heerlijk samenspel tussen citroen, room en kaas. En pasta natuurlijk. Het levert een romige saus op die door de citroen toch ook lekker fris is.

Spaghetti al limone

Kook de pasta al dente in een ruime pan met kokend water en flink wat zout

Rol de citroen met de druk van je handpalm over het aanrecht. Zo komen de sappen beter vrij. Rasp de schil en leg opzij. Pers de citroen dan uit en bewaar het sap in een bakje.

Zet een ruime pan op medium vuur en voeg een scheutje olijfolie toe. Bak de geraspte citroenschil en de knoflook samen een minuutje in de olie, tot de smaken vrijkomen (laat ze niet verkleuren). Doe de room erbij en roer met een garde tot de room begint te pruttelen.

Zet het vuur laag en roer de boter er beetje bij beetje doorheen met de garde, tot je een mooie gebonden saus hebt. Haal de pan van het vuur af.

Giet de pasta af maar bewaar een deel van het kookwater.

Zet de pan met saus weer op medium vuur en voeg de gekookte spaghetti met een tang toe aan de saus. Schep de pasta met de tang door de saus en voeg een scheutje van het kookwater toe om de saus losser te maken.

Voeg de Parmezaanse kaas beetje voor beetje toe aan de warme pan tot alle kaas is gesmolten en opgenomen door de spaghetti. Check en voeg eventueel nog meer van het achtergehouden kookwater toe.

Roer als laatste het citroensap door de spaghetti al limone. Maak af met zout en peper en nog wat extra geraspte citroenschil, naar smaak.

