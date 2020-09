Recept van de dag: Pan con tomate: nét zoals op vakantie

Lekker op vakantie geweest in Spanje?, dan heb je het vast pan con tomate gegeten. Zo simpel: een stuk geroosterd brood, rijpe tomaten, een beetje knoflook en goede olijfolie. Thuis krijg je het eigenlijk nooit zo lekker als tijdens een tapas avond op vakantie. Maar nu wel!

Ingrediënten

Dit heb je nodig:

Brood

Tomaten

Knoflook

Extra vergine olijfolie

Zeezout

Pan con tomate, soms ook wel pan a la Catalana genoemd, is een van de simpelste gerechten van Catalonië. Dit gerecht werd in de 19e eeuw populair en wordt nog steeds overal in Spanje geserveerd; vaak als een simpele appetizer of bijgerecht of als basis om nog meer lekkers op te leggen, zoals ham of olijven. Dan wordt het al gauw wat de Italianen bruschetta noemen.

Tips voor de perfecte pan con tomate

Hoe minder ingrediënten een gerecht bevat, hoe hoger die van kwaliteit moeten zijn. Je proeft immers alles! Houd daarom de volgende tips aan voor de perfecte pan con tomate uit je eigen keuken.

Begin met lekkerste rustieke brood dat je kunt vinden. Ga voor iets vaster en dikker brood dan normaal, bijvoorbeeld een baguette of — Het brood mag best een dagje oud zijn. Het is lekker om, voordat je het brood belegt, het eventjes kort aan te grillen in een grillpan of in de oven. Koop de meest zoete en rijpe tomaten. Dat kunnen grote vleestomaten zijn, maar ook kleine zoete cherrytomaatjes. Ga vooral een keer naar de (boeren)markt en vraag de groenteboer wat zijn rijpste tomaten zijn. Gebruik de beste kwaliteit extra vergine olijfolie, liefst natuurlijk een Spaanse. En verder is knoflook en (grof) zeezout essentieel.

Zo maak je de pan con tomate

Pel de knoflooktenen maar laat ze heel; snijd alleen een heel klein stukje van het houtige uiteinde af. Wrijf de knoflooktenen over het (gegrilde) brood totdat je alleen nog wat friemeltjes knoflook in je vingers hebt.

Je kunt de tomaten op twee manieren gebruiken. Je kunt ze in fijne blokjes snijden (ook het natte vruchtvlees) en deze op het brood leggen. Of, en dit is vooral aan te raden als je grote vleestomaten hebt, je halveert ze en wrijft ze over het brood, net als bij de knoflook.

Besprenkel royaal met extra vergine olijfolie en bestrooi met zeezout.

Je kunt het geheel nog afmaken met wat extra kruiden, zoals basilicum, of all the way gaan met plakjes Spaanse ham, worst (bv. Fuet worst), ansjovis, olijven, enzovoorts. Maar het allerlekkerst blijft toch de klassieke pan con tomate met weinig, maar zeer goede ingrediënten.

Tip: kun je nu echt geen goede rijpe tomaten vinden, omdat het bijvoorbeeld hartje winter is? Koop of maak dan zongedroogde of ovengeroosterde tomaten. Zijn meteen een stuk zoeter en zachter.

