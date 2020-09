Recept van de dag: Kantonese noodles met stukjes biefstuk

Verslavend! Dat is het woord waarmee we dit gerecht het beste kunnen omschrijven. Echt hoor, dit recept voor Kantonese noodles met stukjes biefstuk, groene paprika en chili is er eentje om in te lijsten en boven je bed te hangen.

Ingrediënten

Voor 3 personen

250 gram biefstuk

300 gram platte brede noodles (toko)

4 eetlepels neutrale olie

Duim gember, geraspt

1 groene paprika, in dunne reepjes

4 stengels bosui, in ringetjes

Voor de marinade

1 theelepel sesamolie

1 eetlepel sojasaus

1/2 eetlepel rijstazijn

1 theelepel water

Voor de saus

1 1/2 eetlepel fijne polenta

50 ml water

3 à 4 eetlepels vissaus

1,5 theelepel honing

150 ml water

Extra

Chili-olie

1 stengel bosui, in fijne ringetjes

Voor dit recept moet je even naar de toko voor van die lekkere, platte, brede noodles. Met wat geluk vind je daar meteen ook de XO Shiitake sauce (van het merk BaiShanZu), een Sechuanese chili-olie met stukjes shiitake.

Wij hebben dit goddelijke spul laatst zelf ontdekt en we willen sindsdien niets anders meer. Kun je de Shiitake sauce niet vinden? Kies dan een andere lekkere chili-olie.

Kantonese noodles met biefstuk

Kook de noodles volgens de verpakking. Giet af en zet apart.

Snijd het vlees in fijne reepjes en doe het in een kom. Doe alle ingrediënten voor de marinade bij de kom, roer door mekaar en laat minstens een kwartiertje marineren.

Neem er een andere kom bij en doe er de polenta en 50 ml water in. Roer met een garde. Doe er nu de rest van de ingrediënten bij en roer tot er geen klontertjes meer zijn.

Verhit een pan op medium vuur en bak de gember aan in de neutrale olie. Voeg er na een minuut het vlees aan toe. Laat 2 à 3 minuten bakken, tot het vlees gaar is.

Voeg er de groene paprika en de bosui bij en roer met een houten lepel. Bak opnieuw zo’n 2 minuten. Schep het vlees en de groenten nu even over in een kom. Zet je vuur niet uit.

Giet nu de inhoud van de kom met saus in de pan en blijf goed roeren. Laat de saus een beetje indikken. Heeft de saus de gewenste textuur? Voeg dan de groenten en de noedels toe aan de pan en roer alles goed door mekaar.

Zet het vuur uit en verdeel het geheel over drie borden. Werk af met chili-olie en een paar ringetjes van de bosui.

