Oesters met Balinese dressing

Het toppunt van decadentie: thuis genieten van deze heerlijke oesters met Balinese dressing. En geloof ons als we zeggen dat die dressing álles lekker maakt.

Ingrediënten

Voor 6 oesters:

6 kakelverse oesters

2 theelepels fijngehakte koriander (steeltjes + blad)

1 theelepel fijngehakte gember

1 rode chilipeper, fijngehakt

Sap van 1 limoen

5 eetlepels lichte sojasaus

1 eetlepel vissaus

1/2 theelepel palmsuiker (of bruine suiker)

Ben je altijd nieuwsgierig geweest naar oesters, maar durf je niet zo goed? Dan raden wij je aan om je eerste oester eens te proberen met deze Balinese dressing. Het recept is geïnspireerd op een versie die we aten van restaurant O&O. God-de-lijk.

Maak ze als je iets feestelijks te vieren hebt, als heerlijke borrelhap of gewoon zomaar: omdat je er zin in hebt.

De hoeveelheid dressing die we maken, is trouwens genoeg voor nog meer oesters – waarschijnlijk kun je er makkelijk een stuk of 20 oesters mee maken.

Zo maak je oesters met Balinese dressing

Meng alle ingrediënten voor de dressing in een kommetje, behalve de koriander.

Open de oesters voorzichtig.

Leg de oesters het liefst op ijs (of eet ze gewoon heel snel op) en besprenkel ze met de dressing. Bestrooi ze tot slot met de koriander. Geniet.