Geschroeide steak en rode chimichurri (van Jamie!)

Altijd een heuglijk moment op de redactie én voor lekkerbekken wereldwijd: er is weer een nieuw kookboek van Jamie! In 7 x anders biedt Jamie Oliver je recepten rondom 18 alledaagse ingrediënten die we met z’n allen het meest kopen. Zoals steak. Daarmee maakt Jamie heerlijke geschroeide steak en rode (!) chimichurri.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

1 lendenbiefstuk van van goede kwaliteit van 260 gram

2 tenen knoflook

2 zoete aardappels (250 gram elk)

1 bos lente-uitjes

2 verse rode pepers

½ pot van 465 gram geroosterde rode paprika

½ bos bladpeterselie (15 gram)

extra vierge olijfolie

rodewijnazijn

7 x anders: de nieuwe van Jamie!

In Jamie’s 7 x anders vind je dan niet alleen makkelijke recepten met alledaagse ingrediënten, maar ook inspiratie om daar weer een feestje van te maken. Denk aan een poké bowl met zoete aardappel en zalm, filo kip kiev of quiche van avocadodeeg. Elk recept bevat maximaal 8 ingrediënten.

Wij mogen alvast een recept uit het gloednieuwe kookboek van Jamie Oliver met je delen. We kozen voor Jamie’s geschroeide steak met rode chimichurri, geplette zoete aardappel, gegrilde lente-uitjes & crispy bits.

Geschroeide steak en rode chimichurri

Snijd de vetrand van de biefstuk in kleine blokjes, doe ze met de ongepelde tenen knoflook in een koekenpan met antiaanbaklaag op matig-laag vuur en schep ze om de minuut om tot ze lekker crispy zijn. Schil ondertussen de zoete aardappels en snijd ze in stukjes van 4 cm. Kook ze 10 minuten in gezouten kokend water, of tot ze zacht zijn, giet ze af, druk ze plat, kruid ze met peper en zout en houd ze warm. Maak de lente-uitjes schoon, snijd de rode pepers doormidden en verwijder de zaadjes. Bak de lente-uitjes en pepers aan beide kanten lichtbruin in het vet van de steak. Schep 4 van de lente-uitjes en de uitgebakken blokjes vet op een schaaltje, kieper de rest van de lente-uitjes en pepers in een blender en knijp de zacht geworden knoflook erbij. Giet de paprika’s af, doe ze met de peterselie en ½ eetlepel (van elk) extra vierge olijfolie en rodewijnazijn in de blender, maal alles fijn en voeg naar smaak peper en zout toe.

Zet het vuur onder de pan hoog. Verwijder de zenen van de steak, bestrooi het vlees met zeezout en een heleboel zwarte peper en bak de steak naar wens terwijl je hem om de minuut keert. Haal de steak uit de pan, laat hem 1 minuut op de lente-uitjes rusten en snijd hem dan in plakjes. Schep 2 eetlepels saus op elk bord (bewaar de rest voor toekomstige maaltijden), leg de plakjes vlees erop, sprenkel het vleessap erover en serveer met de zoete aardappel, lente-uitjes en crispy vetblokjes.

Voedingswaarden: energie 487 kcal, vet 17,1 gram, verz. vet 7,4 gram, eiwit 32,7 gram, koolhydraten 51,6 gram, suiker 11,4 gram, zout 1,2 gram, vezels 7,6 gram.

7 x anders van Jamie Oliver is verschenen bij Kosmos Uitgevers © Jamie Oliver Enterprises Ltd (2020 7 Ways). Het boek is nú te koop voor € 29,99.

