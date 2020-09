Recept van de dag: Auberginesalade met feta, amandel en honing (van Jamie!)

Altijd een heuglijk moment op de redactie én voor lekkerbekken wereldwijd: er is weer een nieuw kookboek van Jamie! In 7 x anders biedt Jamie Oliver je recepten rondom 18 alledaagse ingrediënten die we met z’n allen het meest kopen. Zoals aubergine. Daarmee maakt Jamie een zalige auberginesalade met feta, munt, olijven, amandelen, citroen en honing.

Ingrediënten

Voor 2 à 3 personen

Dit recept bewaren we voor dagen waarop we weinig tijd hebben maar toch zin hebben in een lekkere hap eten. Want echt: dit staat sneller op tafel dan dat je online een maaltijd hebt besteld.

7 x anders: de nieuwe van Jamie!

In Jamie’s 7 x anders vind je dan niet alleen makkelijke recepten met alledaagse ingrediënten, maar ook inspiratie om daar weer een feestje van te maken. Denk aan een poké bowl met zoete aardappel en zalm, filo kip kiev of quiche van avocadodeeg. Elk recept bevat maximaal 8 ingrediënten.

Jamie: „Ik hak, hussel en mix de hele boel altijd door elkaar voordat ik aanval. Deze salade is zowel warm als koud superlekker.”

Auberginesalade met feta, munt, olijven, amandelen, citroen & honing

Verwarm de oven voor op 180 °C. Prik de aubergines rondom in met een vork of met de punt van een mes. Leg ze direct op het rooster in de oven en rooster ze 50 minuten, of tot ze heerlijk zacht, gaar en sappig zijn.

Pluk de kleine muntblaadjes en houd ze apart. Pluk de rest van de blaadjes, doe ze in een vijzel en wrijf ze met de amandelen door elkaar. Doe de fijngeraspte citroenschil en het citroensap erbij, en werk ze er samen met de honing en 2 eetlepels extra vierge olijfolie door. Ontpit de olijven, scheur ze in stukjes en voeg ze toe.

Verkruimel de feta erboven. Meng alles goed en voeg naar smaak zwarte peper toe. Verdeel de sla en kleine muntblaadjes over de borden. Snijd de zachte aubergines in de lengte doormidden, leg ze erop en bedek ze met de waanzinnige, pesto-achtige dressing.

Voedingswaarden: energie 340 kcal, vet 24,1 gram, verz. vet 5,3 gram, eiwit 9 gram, koolhydraten 25,1 gram, suiker 15,7 gram, zout 0,8 gram, vezels 9,3 gram.

7 x anders van Jamie Oliver is verschenen bij Kosmos Uitgevers © Jamie Oliver Enterprises Ltd (2020 7 Ways) Het boek is nu te koop voor € 29,99.

