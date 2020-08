Recept van de dag: Spitskool van de barbecue met umamiboter

Deze spitskool van de barbecue is enorm lekker. Nu is geroosterde spitskool sowieso al een dikke hit op de redactie, dus voeg daar umamiboter aan toe en we zijn in de culinaire hemel.

Ingrediënten

Voor 2 tot 4 personen:

1 spitskool

100 gram zachte roomboter

1 eetlepel witte miso

1 theelepel sojasaus

1 limoen (rasp + sap)

Furikake, naar smaak

Verder nog nodig:

Barbecue met rooster

Aluminiumfolie

Je zou deze spitskool eventueel ook in een grillpan kunnen maken. Check dan ons recept voor gebakken spitskool en vervang de boter door de umamiboter.

Let op: in furikake zit soms gedroogde, dun geschaafde tonijn (bonito flakes). Wil je dit gerecht helemaal vegetarisch maken, kies dan voor furikake zonder bonito. Of laat het weg.

Spitskool van de bbq

Begin met het maken van de umamiboter. Meng daarvoor de misopasta door de zachte boter. Voeg de sojasaus en geraspte schil van de limoen toe (bewaar de limoen voor straks) en meng door elkaar.

Snijd de spitskool in de lengte doormidden. Leg twee grote stukken aluminiumfolie klaar.

Verdeel de boter in tweeën en schep een flinke klodder op elk van de stukken aluminum. Duw de helften van de spitskool er met de snijkant op en beweeg ze een beetje heen en weer, om de boter te verspreiden. Maak de pakketjes goed dicht en leg ze op het rooster van een hete barbecue, op ongeveer 180 graden.

Laat de spitskool in ongeveer 20 minuten zacht en gaar stoven. Pak de pakketjes voorzichtig uit en leg de spitskool nog op de snijkant op het barbecuerooster om in een minuut of 3 mooie bruine strepen te krijgen. Haal de spitskool van de bbq af.

Knijp voor het serveren nog wat limoensap uit over de spitskool. Snijd beide helften in tweeën, zodat je vier parten overhoudt. Bestrooi met de furikake en geniet.

