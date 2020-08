Recept van de dag: Zomers drankje met sinaasappelsap, oranjebloesem en chili

Wat zet je op tafel bij warm weer, als je wél verfrissing wil maar geen alcohol? Een kleurrijk en zomers drankje natuurlijk. Dit drankje met sinaasappelsap, oranjebloesem en chili is daar een ultiem voorbeeld van.

Ingrediënten

Voor 1 drankje

Een paar ijsblokjes

1 glas vers sinaasappelsap

30 ml oranjebloesem

Snuf chiliflakes

1 schijfje sinaasappel, ter garnering

Extra:

1 rietje

Oranjebloesem vind je tegenwoordig gewoon in de Albert Heijn, van het merk SOUQ. Wij zijn helemaal verzot op dit geweldige aroma, waarmee je eenvoudige vruchtensappen meteen naar een hoger niveau tilt.

Nog wat oranjebloesem over? Oranjebloesem doet het schitterend in Arabische gerechten, zoals in deze Marokkaanse kipbastilla.

Zomers drankje met sinaasappelsap, oranjebloesem en chili

Doe een paar ijsblokjes in een glas en vul het glas voor ongeveer 80% met het verse sinaasappelsap. Voeg er de oranjebloesem aan toe en werk af met een snuf chilivlokken.

Maak met een mesje een inkeping in een schijfje sinaasappel en schik op de rand van het glas. Serveer met een rietje.

