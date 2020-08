Recept van de dag: Sticky sinaasappelkip

Deze sticky sinaasappelkip heeft alles waar je trek van krijgt: een knapperig korstje, een kleverige saus en flink wat specerijen. Serveer ‘m met rijst en groene groente als paksoi of spinazie.

Ingrediënten

Voor 4 tot 6 personen:

8 kippendijen

235 ml sinaasappelsap

120 ml ciderazijn

90 gram bruine basterdsuiker

60 ml honing

1 eetlepel cayennepeper

1 eetlepel komijn

1 eetlepel gemalen koriander

Olijfolie

Zout & peper

Optioneel:

1 sinaasappel, in partjes

Handje verse koriander of munt, fijngehakt

Snuf gedroogde chili

Dit is een fijn, makkelijk recept van The Recipe Critic voor doordeweeks. Oké: de honing-sinaasappelsaus heeft 35 tot 45 minuten nodig om in te koken tot een kleverige saus, maar verder hoef je amper wat te doen. En terwijl de saus zachtjes pruttelt op het vuur, kun je alvast bijkomen met een wijntje.

Zo maak je deze sticky sinaasappelkip

Doe alle ingrediënten voor de saus in een sauspannetje, breng aan de kook en zet het vuur laag. Laat de saus 35 tot 45 minuten pruttelen, tot ‘ie tot de helft is ingekookt.

Bestrooi de kippendijen met zout en peper en bak ze in een beetje olijfolie, in een pan op middelhoog vuur. Ze mogen een lekker knapperig korstje krijgen.

Zodra ze er finger lickin’ good uitzien, lepel je de saus eroverheen.

Laat nog 1 tot 2 minuten meepruttelen, tot de kip je tegemoet glanst. Serveer eventueel met wat partjes sinaasappel en wat fijngehakte koriander of munt.

