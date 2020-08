Recept van de dag: Snelle pindadip met groenten (lekker als lunch)

Wij vinden het ook nog weleens een opgave om een snelle gezonde lunch te bedenken, zeker nu we veelal thuiswerken. Deze snelle pindadip met groenten is dan ideaal. Zó klaar en ideaal om restjes mee op te maken.

Ingrediënten

Voor 1 persoon:

Voor de pindadip:

360 gram pindakaas (met of zonder nootjes: wat je lekker vindt)

100 ml sojasaus

140 ml kokosmelk

100 ml rijstazijn

1,5 eetlepel honing

1 eetlepel sesamolie

1 theelepel sriracha

Voor erbij:

Reepjes mango

Plakjes aubergine, gegrild

Handje snackkomkommer

Radijsjes

1 medium gekookt eitje, gehalveerd

Voor deze snelle pindadip stel je een soort bordje met crudités samen die je erin kunt dippen. Idealiter zijn dat de restjes uit je groentela. Of van het diner van gisteren, denk aan plakjes gekookte zoete aardappel, een restje gegrilde kip of gebakken tofu. Met dit recept maak je een flinke kom saus, waarvan je maar een deel zal gebruiken. De rest kun je bewaren in een afgesloten bakje in de koelkast. Ook lekker door de noedels.

Snelle pindadip met groenten Meng alle ingrediënten voor de pindadip in een ruime kom door elkaar met een garde. Proef en check of de consistentie naar je zin is: je wil dat ‘ie blijft ‘hangen’ aan de groenten die je erin dipt. Voeg indien nodig een beetje extra pindakaas en/of meer van de andere ingrediënten toe. De saus zal misschien een beetje aan de zoute kant zijn, maar het is belangrijk dat ‘ie hoog op smaak is. De groenten zijn namelijk (zoveel mogelijk) rauw en puur van smaak. Schep wat van de pindadip in een schaaltje en serveer met de groenten en het eitje. Bekijk hier alle recepten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.